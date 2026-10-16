HLV Crystal Palace trắng tay ngày trở lại Lyon

Chuyến trở lại sân Groupama diễn ra không như mong đợi của HLV Pierre Sage. Dù Crystal Palace vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, những sai lầm phòng ngự khiến đại diện Ngoại hạng Anh nhận thất bại đầu tiên tại Europa League mùa này, sau trận ra quân thắng Lech Poznan 4-0.

Lyon sớm khiến đội khách phải trả giá khi mở tỉ số ở phút 8. Từ một tình huống phạt góc, hàng thủ Crystal Palace phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để tiền vệ Corentin Tolisso dứt điểm cận thành. Người mở màn chiến thắng cho đội bóng Pháp từng cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018.

Đến phút 45+2, Ernest Nuamah nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Keito Nakamura. Đáng chú ý, pha lập công này bắt nguồn từ đường chuyền phát động của tiền vệ Tyler Morton, cầu thủ gia nhập Lyon từ Liverpool hè 2025.

Bị dẫn 2 bàn, Crystal Palace vùng lên sau giờ nghỉ và rút ngắn tỉ số ở phút 50. Từ pha phối hợp đá phạt được dàn xếp khéo léo, tiền vệ Adam Wharton chọc khe để Yeremy Pino dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, ghi bàn thắng thứ 3 của anh từ đầu mùa.

Tuy nhiên, hy vọng giành điểm của đội bóng Anh bị dội gáo nước lạnh ở phút 76. Chỉ 6 phút sau khi vào sân, tiền vệ Pavel Sulc đón đường chuyền của Nakamura rồi thực hiện pha chạm bóng tinh tế, đánh bại thủ môn Walter Benitez, nâng tỉ số lên 3-1.

Bàn thắng mang ý nghĩa đặc biệt với Sulc, người từng nhận thẻ đỏ trong thất bại 0-2 của tuyển CH Czech trước Anh tại Nations League hồi tháng 9. Lần này, cầu thủ 25 tuổi lại trở thành người hùng khi đối đầu một đại diện bóng đá Anh, với pha lập công quyết định chiến thắng cho Lyon.

Lyon đánh bại Crystal Palace 3-2 trên sân Groupama, khiến HLV Pierre Sage trắng tay trong lần trở lại đối đầu đội bóng cũ tại Europa League. Ảnh: Reuters.

Crystal Palace không buông xuôi, họ tiếp tục rút ngắn cách biệt nhờ bàn thắng của tiền vệ dự bị Daichi Kamada ở phút 81. Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại không đủ để thầy trò HLV Sage hoàn tất màn ngược dòng.

Thất bại càng đáng tiếc bởi nhà cầm quân 47 tuổi từng có thời gian dẫn dắt Lyon, giúp CLB thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng ở mùa 2023-2024 trước khi bị sa thải vào đầu năm 2025. Trong lần đầu trở lại đối đầu đội bóng cũ trên cương vị HLV Crystal Palace, ông không thể giành điểm dù các học trò đã có những điều chỉnh tích cực sau giờ nghỉ.

Kết quả 2-3 cũng chấm dứt khởi đầu thuận lợi của Crystal Palace tại Europa League. Đội bóng từng vô địch Conference League mùa trước hiện có 3 điểm sau 2 lượt trận, trong khi Lyon toàn thắng cả 2 trận để giành 6 điểm.