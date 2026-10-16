Cao thủ Trung Quốc đánh nửa hiệp hạ võ sĩ Anh, là nguyên mẫu của Trần Chân

Trần Tử Chính (1878 - 1933), người huyện Hùng, Hà Bắc (nay là Khu mới Hùng An), là một võ thuật gia nổi tiếng cuối thời nhà Thanh, đầu thời Dân Quốc. Ông là người sáng lập môn phái Ưng Trảo Phán Tử (Ưng Thủ quyền). Trần Tử Chính từng đảm nhiệm chức vụ Phó Hội trưởng Hội Thể dục Tinh Võ Trung ương Thượng Hải và là một trong những nguyên mẫu đời thực của nhân vật “Trần Chân” (đệ tử của Hoắc Nguyên Giáp) trong bộ phim điện ảnh Hoắc Nguyên Giáp nổi tiếng. Đặc biệt, ông cực kỳ tinh thông công phu Ưng Trảo quyền và từng được xưng tụng với danh hiệu cao quý “Ưng Trảo Vương”.

Cao thủ Ưng Trảo Phán Tử Quyền

Theo Sohu, Trần Tử Chính thực sự là một kỳ tài võ học, nhưng từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, không có tiền bái sư học nghệ. May mắn thay, đất Hà Bắc vốn là cái nôi võ thuật, từ già đến trẻ ai nấy đều thích luyện võ, vì thế từ nhỏ ông đã thường xuyên đứng xem người khác tập luyện. Cộng thêm trí nhớ tốt và bản tính thông minh, ông tự học mà cũng luyện thành thục từng thế võ có nét có miếng.

Trần Tử Chính có biệt danh “Ưng trảo vương”

Khác với các đại sư võ thuật khác thường bái sư học chuyên sâu một môn phái để trở thành người kiệt xuất nhất phái đó, đường học võ của Trần Tử Chính lại giống như “ăn cơm trăm họ”. Ông học mỗi nơi một chút, võ công luyện tập rất rộng và tạp.

Tuy nhiên, Trần Tử Chính rất thích mày mò nghiên cứu quyền pháp. Dựa trên hình thái săn bắt và tấn công của loài chim ưng, kết hợp với tinh hoa của các môn phái khác, ông đã tự sáng tạo ra một môn quyền pháp độc môn - Ưng Trảo Phán Tử quyền.

Ưng Trảo Phán Tử quyền mang phong cách cương mãnh, uy lực và sức sát thương rất lớn. Môn phái này dùng hai tay làm móng nanh, chiêu thức biến hóa đa đoan, chủ yếu tấn công bằng các kỹ thuật “Trảo - Cáp - Khấu - Nã” (Cào, bấu, giữ, bắt). Động tác di chuyển biến ảo linh hoạt, liên hoàn thần tốc. Lúc ra đòn là bộc quyền sấm sét, lúc thu đòn là cầm nã chộp bắt, thừa cơ bấm huyệt, bẻ gân trật xương, không gì không làm được. Nhờ đó, trong lúc giao đấu, bộ quyền pháp này thường đánh cho đối thủ trở tay không kịp.

Nhiều cao thủ võ lâm nghe tin Trần Tử Chính võ nghệ cao cường liền tìm đến thách đấu, nhưng công phu Ưng Trảo của ông quá lợi hại, hầu hết những người đến thách đấu đều bại dưới tay ông. Nhờ những chiến tích lừng lẫy đó, ông đã gây dựng được danh tiếng vang dội trong giới võ lâm.

Năm 1909, sau khi đánh bại lực sĩ phương Tây tại Thượng Hải, danh gia võ thuật Hoắc Nguyên Giáp đã thành lập Hội Thể dục Tinh Võ. Nhờ uy danh lẫy lừng cùng môn Mê Tông quyền của ông, Tinh Võ hội nhanh chóng thu hút đông đảo người đến học nghệ và tạo được vị thế vững chắc tại Thượng Hải.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng chỉ nửa năm sau, Hoắc Nguyên Giáp qua đời. Sự ra đi của ông khiến danh tiếng Tinh Võ hội sút giảm nghiêm trọng.

Để khôi phục lại Tinh Võ hội, các sáng lập viên gồm Lô Vĩ Xương, Diêu Thiềm Bác và Trần Công Triết đã bàn bạc và thống nhất mời Trần Tử Chính giữ chức Phó Hội trưởng. Trần Tử Chính vui vẻ nhận lời. Ông không chỉ đảm nhận công việc quản lý hàng ngày mà còn tích cực quảng bá võ thuật Trung Hoa.

Trong thời gian dạy võ tại Tinh Võ hội, liên tục có người tìm đến thách đấu với Trần Tử Chính, nhưng tất cả đều trở thành bại tướng dưới tay ông. Điều này càng làm cho danh tiếng của ông và môn Ưng Trảo quyền nổi như cồn.

Thắng võ sĩ quyền Anh trong nửa hiệp

Trong quá trình bôn ba truyền bá võ nghệ, Trần Tử Chính có nhiều giai thoại thắng cao thủ nước ngoài. Trong một buổi quảng bá võ thuật tại Singapore, một lực sĩ người Mỹ tỏ ra không phục và công khai thách đấu với Trần Tử Chính. Sau khi hai bên ký giấy sinh tử, lực sĩ Mỹ lao đến như hổ đói. Trần Tử Chính lách nhẹ người sang bên, thừa thế chộp lấy nắm đấm phải của đối thủ rồi thi triển chiêu “Phân cân trác cốt”. Lực sĩ Mỹ đau đớn gào lên thảm thiết, lập tức quỳ gối xin tha. Khi ông buông tay, lực sĩ Mỹ nhìn bàn tay đã bị gãy xương mà đau đớn xuýt xoa, liên tục cất lời khen ngợi võ thuật Trung Hoa danh bất hư truyền.

Khoảng năm 1922-1923, tại Tinh Võ hội Singapore, Trần Tử Chính đánh bại một danh gia quyền Anh (boxing) người Anh chỉ trong nửa hiệp. Sau đó, ông được trao tặng một cây đoản kiếm Indonesia có khắc dòng chữ “Trung Quốc Quyền Vương”.

Bên cạnh đó, trình độ khinh công của ông Trần Tử Chính cũng vô cùng cao cường, cước pháp và thân pháp đều cực kỳ nhanh nhẹn, linh hoạt. Tương truyền ông không chỉ có thể chạy nhảy như bay trên hàng rào, mà còn có thể dùng chân đạp vào giữa bức tường, giữ cơ thể nghiêng một góc rất nhỏ so với tường rồi lướt đi vài chục mét (tuyệt kỹ này là một công phu trong khinh công, tên gọi cụ thể là “Bán Huyền Công”.

Trần Tử Chính đã qua đời vào năm 1933, hưởng thọ 55 tuổi, khiến nhiều người thương tiếc. Có thông tin cho rằng ông than thở trước những biến cố của thời đại, bản thân có sẵn võ nghệ cao cường nhưng không còn đất dụng võ, đành suốt ngày mượn rượu giải sầu và qua đời do tình trạng thể xác lẫn tinh thần suy kiệt.

Nhà cũ của Trần Tử Chính được bảo tồn

Các tác phẩm do ông biên soạn gồm có: Quyền thuật yếu nghĩa, Quyền thuật trích yếu, Ưng thủ quyền nghệ thư, Ưng trảo liên quyền ngũ thập lộ, Hành quyền thập lộ, Luận quyền pháp thập thiên, Ưng trảo phán tử quyền trích yếu...

Hiện nay, bức tượng của ông cùng 19 vị anh hùng Tinh Võ (như Hoắc Nguyên Giáp, Nông Kính Tôn, Trần Kỳ Mỹ...) đứng sừng sững tại Công viên Tinh Võ Thượng Hải.

Căn nhà cũ của Trần Tử Chính vẫn còn ở làng Lý Lâm Trang, huyện Hùng, khu mới Hùng An. Căn nhà cũ của ông được xây dựng từ năm 1905, gồm 11 phòng trên diện tích hơn 860 mét vuông, phản ánh khá trọn vẹn kiến trúc nhà ở dân gian miền Bắc Trung Quốc thời bấy giờ. Ngày nay, nơi đây đã trở thành địa điểm quan trọng để truyền thừa và phát huy tinh thần võ học Ưng Trảo Phán Tử quyền.

Nhiều năm qua, các thế hệ hậu duệ của Trần Tử Chính luôn nỗ lực bảo vệ di tích nhà cũ và tích cực truyền bá Ưng Trảo Phán Tử quyền, thường xuyên dạy võ miễn phí cho người dân. Căn nhà đã lần lượt được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp huyện (2007) và cấp tỉnh (2008).