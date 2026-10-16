Đưa Vovinam Đà Nẵng vươn xa

Vovinam thu hút đông người tập luyện và thi đấu thường xuyên. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Sôi nổi hoạt động phong trào

Vovinam - Việt võ đạo được ghi nhận là một trong những môn thể thao có sự lan tỏa lớn trên địa bàn thành phố nhờ phù hợp với nhiều đối tượng, độ tuổi. Đáp ứng nhu cầu vui chơi và tập luyện, ngày càng nhiều câu lạc bộ Vovinam được thành lập, đi vào hoạt động sôi nổi và khí thế. Từ các nhà sinh hoạt văn hóa - thể thao cộng đồng, đến công viên, trường học…, niềm đam mê Vovinam của võ sinh được chắp cánh.

Vào mỗi buổi tối, bất kể nắng mưa, không khí tập luyện tại Câu lạc bộ Vovinam Nhà văn hóa Lao động thành phố (phường Hòa Cường) đều diễn ra nghiêm túc. Võ sư Lâm Quang Long có hơn 30 năm gắn bó với vovinam, vẫn miệt mài truyền lửa đam mê cho các thế hệ học trò.

Tham gia câu lạc bộ hơn 5 năm, võ sinh Trần Đình Khánh chia sẻ: “Từ những ngày đầu làm quen đến nay, em chưa bỏ bất kỳ buổi tập nào tại câu lạc bộ. Với em, Vovinam bây giờ là đam mê và một phần của cuộc sống. Tập luyện môn võ này giúp em nâng cao thể lực, sức bền, sự dẻo dai, nhanh nhẹn cũng như cởi bỏ những áp lực trong học tập và cuộc sống”.

Bên cạnh Câu lạc bộ Vovinam Nhà văn hóa Lao động thành phố, nhiều câu lạc bộ Vovinam duy trì hoạt động sôi nổi trên địa bàn như: Trường Tiểu học và THCS Đức Trí, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Greenwich Việt Nam, xã Thăng An, xã Chiên Đàn, phường An Khê… Các câu lạc bộ trở thành điểm hẹn quen thuộc của võ sinh. Hình ảnh tập luyện hăng say hằng ngày được lan tỏa, góp phần thu hút ngày càng nhiều người tìm đến với Vovinam, hình thành cộng đồng lớn mạnh.

Ngoài ra, để hoạt động phong trào phát triển như hiện nay, có dấu ấn lớn của Liên đoàn Vovinam thành phố Đà Nẵng. Liên đoàn phát huy tốt vai trò là cầu nối cho các câu lạc bộ và những người đam mê Việt võ đạo. Các kỳ thi nâng đai và giải đấu phong trào hấp dẫn do liên đoàn tổ chức cũng góp phần chuẩn hóa phong trào, nâng cao chất lượng võ sinh. Mới đây, liên đoàn tổ chức thành công Giải trẻ và vô địch các câu lạc bộ Vovinam thành phố Đà Nẵng năm 2026, tạo sân chơi hấp dẫn cho hơn 400 võ sinh đến từ 24 câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.

Theo ông Huỳnh Đức Bảy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thành phố Đà Nẵng, sự quan tâm của người dân về thể dục - thể thao nói chung và vovinam nói riêng ngày một lớn là cơ sở để hoạt động phong trào phát triển. Liên đoàn khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân tập luyện, thi đấu Vovinam thường xuyên. Qua đó, bên cạnh nâng cao sức khỏe còn góp phần khẳng định những giá trị truyền thống quý báu của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Dấu ấn thành tích cao

Song song với hoạt động phong trào, Vovinam thành tích cao thành phố cũng để lại nhiều dấu ấn. Sân chơi trong nước và quốc tế chứng kiến sự tỏa sáng của các võ sĩ thành phố, mang về những tấm huy chương danh giá. Năm 2025, vận động viên Nguyễn Quảng Triều xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Vovinam thế giới diễn ra tại Indonesia. Từ đầu năm 2026 đến nay, đội tuyển Vovinam Đà Nẵng liên tiếp giành thành tích ấn tượng tại sân chơi cấp quốc gia.

Đội tuyển vovinam Đà Nẵng giành 8 huy chương tại Giải vovinam vô địch trẻ quốc gia năm 2026. Ảnh: NVCC

Tại Giải Vovinam vô địch trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra ở Nghệ An, các vận động viên thành phố giành 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng, xếp thứ 6 toàn đoàn. Đến Giải vô địch các đội mạnh Vovinam quốc gia tại Quảng Ngãi, đội tuyển Vovinam Đà Nẵng giành 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng. Hiện đội nỗ lực tập luyện hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, diễn ra vào tháng 11 tới.

Với những thành tích ấn tượng trong những năm qua, Vovinam vươn lên trở thành môn thế mạnh của thể thao thành tích cao thành phố. Huấn luyện viên đội tuyển Vovinam Đà Nẵng Lý Phước Toàn cho biết, khi niềm hy vọng càng lớn, đòi hỏi các võ sĩ phải nỗ lực và quyết tâm nhiều hơn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sân chơi quan trọng, cần các võ sĩ chứng minh tài năng để cạnh tranh huy chương, đóng góp vào thành công chung của thể thao thành phố. Chuẩn bị cho sân chơi này, đội vừa có chuyến tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ban huấn luyện và các thành viên đội điều chỉnh điểm rơi phong độ để sẵn sàng thi đấu.

Theo lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Đà Nẵng, thể thao phong trào là nền tảng của thành tích cao. Sự lan tỏa của phong trào vovinam mang đến những điều kiện thuận lợi để trung tâm đẩy mạnh phát triển bộ môn Vovinam. Hy vọng, những kết quả tích cực đã đạt được sẽ là bệ phóng đưa Vovinam Đà Nẵng ngày càng vươn xa.