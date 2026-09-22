Hà Nội: Phố Hàng Mã rực rỡ, giới trẻ 'chen chân' chụp ảnh trước trung thu

Tối 21/9, dù là ngày thứ Hai đầu tuần, phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn có hàng nghìn người đổ về dạo chơi, mua sắm và chụp ảnh trước thềm trung thu.

Ghi nhận của PV VietNamNet, dịp trung thu năm nay, các mặt hàng đồ chơi truyền thống chiếm ưu thế tại phố Hàng Mã. Đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân... được bày bán rực rỡ, phủ kín nhiều cửa hàng, thu hút đông người dân đến tham quan, mua sắm.

Phố Hàng Mã chỉ dài gần 400m, rộng khoảng 8m nhưng những ngày này rực rỡ sắc màu bởi đủ loại đồ chơi trung thu.

Do phố đông đúc người đến dạo chơi, mua sắm, nhiều em nhỏ được bố cõng trên vai để thuận tiện di chuyển.

Vượt hơn 12km từ nhà ở phường Thanh Liệt đến phố Hàng Mã, anh Quốc Việt chia sẻ: "Tôi đưa con đến chơi, trải nghiệm không khí trung thu Hà Nội và chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm đẹp".

Nhiều bạn trẻ tìm đến phố Hàng Mã để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong dịp trung thu.

Việc dạo chơi chợ trung thu truyền thống trên phố Hàng Mã không chỉ để mua sắm đồ chơi, mà còn là dịp trải nghiệm, cảm nhận những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ.