Vĩnh Long mở không gian văn hóa, thể thao, du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok

Ao Bà Om - thắng cảnh nổi tiếng ở Vĩnh Long sẽ được tổ chức nhiều sự kiện trong Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Một tuần lễ, nhiều không gian văn hóa

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2026. Sự kiện diễn ra trong 7 ngày, từ 18 đến 24/11, với nhiều hoạt động được tổ chức tại các khu vực có thế mạnh về văn hóa, lịch sử và du lịch của tỉnh.

Chương trình khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 18/11 tại Trung tâm Văn hóa khu vực Trà Vinh, phường Nguyệt Hóa, với khoảng 500 đại biểu, khách mời và được truyền hình trực tiếp.

Đáng chú ý, ngày 21/11, tỉnh tổ chức khánh thành Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu tại xã Đôn Châu. Cùng với đó là Liên hoan các câu lạc bộ Đờn ca tài tử, diễn ra từ ngày 19 đến 21/11 tại khu lưu niệm, tạo sự kết nối giữa không gian tưởng niệm danh nhân nghệ thuật với hoạt động thực hành, biểu diễn và lan tỏa giá trị Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Các câu lạc bộ Đờn ca tài tử cũng sẽ được trình diễn trong Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long. Ảnh minh họa.

Tại Ao Bà Om, một trong những không gian văn hóa Khmer tiêu biểu của Vĩnh Long, nhiều hoạt động được tổ chức liên tục. Trong đó có Hội thi trang phục truyền thống Khmer từ ngày 17 đến 19/11; Liên hoan nhạc cụ ngũ âm Khmer từ ngày 20 đến 23/11; các hoạt động trưng bày sản phẩm Khmer, không gian đọc sách và biểu diễn múa rối nước.

Đặc biệt, ngày 23/11, các đội tham gia Liên hoan nhạc cụ ngũ âm Khmer sẽ cùng trình diễn một tác phẩm, hướng tới xác lập kỷ lục Guinness. Nếu thực hiện thành công, đây không chỉ là một điểm nhấn của Tuần lễ mà còn tạo dấu ấn mới trong việc quảng bá nhạc ngũ âm - loại hình nghệ thuật gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa cộng đồng Khmer Nam Bộ.

Một hoạt động khác có tính cộng đồng cao là Liên hoan lần thứ nhất về di sản văn hóa phi vật thể và trình diễn dân gian Vĩnh Long, diễn ra ngày 21 và 22/11 tại Công viên Bến Tre, phường An Hội.

Không dừng ở trình diễn, các hoạt động được thiết kế theo hướng giới thiệu, thuyết minh, giao lưu, trải nghiệm và truyền dạy. Người dân, du khách có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các loại hình di sản, tìm hiểu câu chuyện phía sau từng thực hành văn hóa và tham gia vào một số hoạt động truyền thống.

Tinh thần này tiếp tục được thể hiện qua “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản” diễn ra ngày 23 và 24/11 tại các tuyến đường Trần Văn Bảy, Võ Văn Kiệt ở phường Long Châu.

Tại đây, các không gian văn hóa dân tộc được giới thiệu thông qua hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ, nghề thủ công truyền thống và những hoạt động trải nghiệm thực tế. Cách tổ chức này góp phần chuyển hoạt động quảng bá di sản từ hình thức trưng bày đơn thuần sang tạo tương tác giữa di sản với cộng đồng.

Từ lễ hội đến du lịch, thương mại và văn hóa số

Một trong những điểm đáng chú ý của Tuần lễ năm nay là sự kết hợp khá rõ giữa văn hóa với du lịch và hoạt động xúc tiến thương mại.

Không gian ẩm thực Nam Bộ diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Vĩnh Long, phường Nguyệt Hóa, dự kiến có 50 gian hàng, trong đó 40 gian hàng được xã hội hóa.

Tại đây giới thiệu các món ăn đặc trưng địa phương, bánh dân gian; tổ chức trình diễn chế biến món ăn kết hợp với Đờn ca tài tử và các tiết mục âm nhạc, múa Khmer. Ẩm thực vì thế không chỉ đóng vai trò phục vụ du khách mà còn trở thành một phần của câu chuyện văn hóa.

Nhiều món ngon đặc trưng cũng sẽ được giới thiệu trong Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long. Trong ảnh là bún nước lèo - đặc sản trứ danh của tỉnh Trà Vinh cũ.

Song song đó, Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn và OCOP được tổ chức từ ngày 18 đến 24/11 tại Quảng trường phường Nguyệt Hóa với quy mô khoảng 300 gian hàng. Đây là không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Các hoạt động giới thiệu du lịch với chủ đề “Vĩnh Long - Trái tim xanh của ĐBSCL”, khu trưng bày sản phẩm Khmer và các hoạt động quảng bá điểm đến được tổ chức đồng thời, tạo sự liên kết giữa tài nguyên văn hóa, sản phẩm địa phương và trải nghiệm du lịch.

Thể thao cũng là một thành tố quan trọng của tuần lễ. Các môn bóng chuyền, bóng đá 5 người dành cho thanh niên Khmer được tổ chức từ ngày 14 đến 23/11 tại khu vực Ao Bà Om. Đặc biệt, đua ghe Ngo diễn ra ngày 21 và 22/11 trên sông Láng Thé với các nội dung nam 1.200m, nam 1.000m và hỗn hợp nam - nữ 1.000m, có sự tham gia của các đội được mời trong khu vực.

Đây là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa Khmer, đồng thời có sức hút lớn đối với người dân và du khách trong mùa lễ hội Ok Om Bok.

Đáng chú ý, yếu tố chuyển đổi số và giáo dục cũng được đưa vào chương trình. Ngày 23 và 24/11, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long tổ chức ra mắt thư viện thông minh với các dịch vụ số, trải nghiệm công nghệ, không gian sáng tạo và hướng dẫn sử dụng tài khoản thư viện.

Không gian đọc sách được thiết kế với sách song ngữ Khmer - Việt, sách lá buông, xe thư viện đa phương tiện lưu động, trò chơi STEM Robotics, hoạt động tặng sách và giới thiệu các mô hình STEM.

Việc đưa sách, thư viện số và STEM vào chuỗi hoạt động văn hóa cho thấy lễ hội được mở rộng theo hướng tạo thêm không gian học tập, khám phá và trải nghiệm cho trẻ em, học sinh và gia đình.

Tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer, triển lãm “Văn hóa Khmer - giá trị truyền thống và di sản” diễn ra từ ngày 18/11 đến 18/12, cùng các hoạt động trình diễn nghề truyền thống như làm cốm dẹp, đan đát trong các ngày 22 đến 24/11.

Đêm Ok Om Bok diễn ra lúc 19 giờ ngày 24/11 tại Ao Bà Om, được truyền hình trực tiếp. Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật, trình chiếu video tổng kết, nghi thức khai hội, hoạt động cầu nguyện, lễ cúng trăng, trao học bổng và quà cho học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn, rước lễ quanh Ao Bà Om và các hoạt động thả hoa đăng, đèn nước.

Theo kế hoạch, việc tổ chức các hoạt động phải bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan; đồng thời chú trọng bảo tồn tính nguyên gốc của các nghi lễ, hạn chế thương mại hóa và không làm sai lệch giá trị văn hóa truyền thống.

Việc gắn Tuần lễ với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cũng tạo thêm ý nghĩa cho chuỗi hoạt động. Đây là dịp để các giá trị văn hóa của Vĩnh Long, đặc biệt là văn hóa Khmer và văn hóa Nam Bộ, được giới thiệu trong một không gian rộng hơn, đồng thời khuyến khích cộng đồng cùng tham gia gìn giữ và phát huy di sản.

Với hệ thống hoạt động trải rộng từ di sản, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, thương mại đến thư viện số và STEM, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2026 được kỳ vọng tạo nên một không gian mà ở đó người dân và du khách không chỉ đến xem lễ hội, mà còn có thể trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu và sống cùng những giá trị văn hóa của vùng đất Vĩnh Long.