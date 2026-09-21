'Lưu trăng Phố cổ 2026': Hành trình trở về cội nguồn văn hóa Việt

Chuỗi hoạt động đón Tết Trung thu "Lưu trăng Phố cổ 2026" do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Câu lạc bộ Đình làng Việt tổ chức. Theo Ban tổ chức, từ ngày 11-25/9/2026, không gian Trung thu được mở rộng từ chợ Trung thu truyền thống Hàng Mã, khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân đến các tuyến phố đi bộ, khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và các điểm di sản văn hóa trên địa bàn phường. Người dân và du khách có thể tham quan, mua sắm đồ chơi Trung thu, sản phẩm truyền thống, bánh Trung thu, sản phẩm OCOP; đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian.

Không gian triển lãm "Lưu Trăng" tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm.

Điểm bắt đầu của chuỗi hoạt động năm nay là triển lãm “Lưu Trăng” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, nơi quy tụ các thương hiệu sáng tạo trẻ như THONG DONG, CỦA NẢ, THE ANNAM cùng sự đồng hành của nhiều nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa.

Triển lãm giới thiệu hàng trăm hiện vật đồ chơi dân gian do các nghệ nhân và nhóm sáng tạo trẻ phục dựng, trong đó có những mẫu đồ chơi cổ từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội như đèn cá chép, tiến sĩ giấy, ngựa tiến sĩ, mô hình Đèn Lồng Tháp Bút, Đài Nghiên… Điều đặc biệt là các tác giả trẻ không chỉ phục dựng nguyên bản mà còn nghiên cứu tư liệu, kỹ thuật chế tác và ngôn ngữ tạo hình truyền thống để phát triển những sản phẩm mới, phù hợp với đời sống hôm nay nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và giá trị thẩm mỹ của đồ chơi dân gian Việt Nam.

“Lưu Trăng” có sự tham gia của các nghệ nhân và nhiều nghệ sĩ trẻ.

Chia sẻ tại không gian triển lãm, họa sĩ Nam Chi bày tỏ: “Đây không chỉ là những món đồ chơi thông thường, mà còn là ký ức của những người lớn tuổi và là niềm tò mò của những người trẻ. Những sản phẩm ấy chính là nhịp cầu nối các thế hệ, giúp người trẻ hiểu hơn về văn hóa, về cách sống của người Việt xưa. Và cũng từ những món đồ chơi nhỏ bé này, họ có thể cảm nhận được giá trị thẩm mỹ, chiều sâu lịch sử của dân tộc mình”.

Họa sĩ Nam Chi chia sẻ về ý nghĩa của triển lãm - nơi kết nối ký ức của người lớn tuổi với niềm tò mò của thế hệ trẻ.

Không chỉ trưng bày hiện vật, các tác phẩm đèn lồng đủ mọi hình dạng, đa sắc màu, “Lưu Trăng” còn là không gian để công chúng gặp gỡ, trò chuyện và trực tiếp trải nghiệm làm đèn Trung thu, vẽ mặt nạ giấy bồi, làm đồ chơi dân gian. Dưới bàn tay chỉ dẫn của các họa sĩ và những người thợ lành nghề, mỗi đường cọ, mỗi mối lạt tre như thổi hồn vào sản phẩm. Không chỉ các bạn nhỏ say sưa sáng tạo, mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng không giấu được sự xúc động khi được sống lại một phần ký ức tuổi thơ.

Anh Nguyễn Hoàng An chia sẻ cảm xúc khi lần đầu được chiêm ngưỡng những món đồ chơi truyền thống tinh xảo tại triển lãm "Lưu Trăng".

Trải nghiệm không gian "Lưu Trăng", anh Nguyễn Hoàng An chia sẻ: "Mình thực sự bất ngờ khi biết rằng người Việt xưa đã từng chơi những món đồ chơi vừa tinh xảo, vừa giàu ý nghĩa đến như vậy. Những sự kiện như thế này chính là cơ hội quý để thế hệ trẻ có dịp trải nghiệm và hiểu thêm về những giá trị văn hóa của dân tộc. Thể hiện rằng văn hóa truyền thống chưa bao giờ phai mờ, mà vẫn luôn song hành cùng thời đại, cùng nhịp sống của đất nước".

Cùng con trải nghiệm những trò chơi dân gian gợi nhớ tuổi thơ khiến nhiều phụ huynh sự xúc động, thêm gắn kết tình cảm gia đình.

Từ không gian triển lãm tại 22 Hàng Buồm, hành trình khám phá Trung thu xưa tiếp tục được nối dài qua các "trạm kể chuyện" tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, 40 Lãn Ông, Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm số 2 Lê Thái Tổ và 28 Hàng Buồm. Mỗi điểm dừng là một lớp lang văn hóa gắn với Tết Trung thu, mở ra cơ hội để thế hệ trẻ được trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận và vun đắp tình yêu với di sản dân tộc.

Điểm hội tụ của chuỗi hoạt động là lễ rước "Đêm hội Trăng Rằm" sẽ được bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày 25/9 tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đoàn rước đền xuất phát từ khu vực phía trước Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, rồi diễu hành qua các tuyến phố quanh hồ trong ánh sáng của đèn Trung thu truyền thống, múa sư tử và cờ hội, với sự tham gia của các nghệ nhân, học sinh, đoàn viên, người dân và du khách.

Không khí rộn ràng, đậm sắc màu văn hóa dân tộc tại không gian triển lãm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Có thể thấy rằng, để Lễ hội Trung thu Phố cổ được duy trì tổ chức hằng năm tại phường Hoàn Kiếm đã góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội, tạo nên một không gian vui chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích cho trẻ em, trao cho những du khách, người trưởng thành đến với Thủ đô một "tấm vé trở về tuổi thơ" trong tiết trời thu tuyệt đẹp.