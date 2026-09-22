Cuối vụ cá nam, thị trường hải sản vẫn sôi động

Ngư dân vận chuyển hải sản lên bờ sau khai thác tại Cảng cá Phan Thiết

Trúng đậm cao điểm mùa cá nam

Những ngày này, không khí tại các cảng cá và các bãi ngang ven biển Lâm Đồng tất bật, nhộn nhịp, khi ngư dân bước vào cao điểm của vụ cá nam với những chuyến vươn khơi trúng lớn, mang theo niềm vui và nguồn thu nhập khởi sắc.

Ghi nhận thực tế tại một số vựa hải sản cho thấy, các tàu thuyền bám biển liên tục trúng đậm luồng cá lớn như: cá nục, cá ngừ, cá ngân, cá thu và nhiều loại mực. Nhờ hải sản xuất hiện dày, ngoài các tàu đánh bắt khơi xa, nhiều chuyến biển ngắn ngày cũng thu về sản lượng khá.

Trao đổi về thị trường thu mua thời điểm này, bà Nguyễn Thị Bạch Yến, đại diện vựa cá Hồng Phú (Cảng cá Phan Thiết) cho biết, những ngày qua, lượng cá về vựa rất dồi dào. Sản lượng có những ngày cao điểm lên tới 50 tấn, những ngày ít hơn cũng vài tấn với chủ lực là cá nục và cá bạc má. Do đó, nguồn hàng vẫn đáp ứng rất tốt nhu cầu phân phối rộng khắp cả trong và ngoài tỉnh.

Nhiều loại cá được thương lái phân loại

Sau khi trừ các khoản chi phí dầu, đá lạnh và nhu yếu phẩm, thu nhập của thuyền viên được cải thiện rõ rệt với mức từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi ngày.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, vụ cá nam thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 âm lịch. Hiện tại đang vào cuối vụ nhưng một số loài cá nổi vẫn xuất hiện nhiều. Nhờ đó, một số nghề như mành (mành mực, mành chà), lưới chụp, vây rút chì, rê ven bờ, lặn hoạt động rất hiệu quả. Ngư trường khai thác trải rộng khắp các vùng biển trong tỉnh, xung quanh đảo Côn Sơn, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-1.

Tàu cá của ngư dân Lâm Đồng

Đa dạng thị trường hải sản tươi, chế biến

“Lộc biển” dồi dào từ các chuyến vươn khơi không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ nội địa mà còn phục vụ việc phân phối rộng khắp. Tại các chợ truyền thống ở nhiều địa phương vùng biển Lâm Đồng như: Phan Rí Cửa, Phú Thủy, Phan Thiết, Tân Thành… nhiều loại hải sản tươi ngon cũng được bày bán, thu hút người mua, trong đó có khách du lịch và người dân địa phương.

Anh Quốc Khải, sinh sống ở TP Hồ Chí Minh có mặt tại Phan Thiết dịp cuối tuần chia sẻ: “Do đã mê độ tươi ngon của hải sản ven biển Lâm Đồng, nên khi có dịp, tôi trực tiếp ra chợ lựa chọn các loại hải sản tươi sống, với giá cả phải chăng và đặt hàng mang về”.

Nhộn nhịp mùa cá nam ở vùng ven biển Lâm Đồng

Còn theo chị Thanh, một thương lái ở vùng ven biển xã Phan Rí Cửa: “Do cá dồi dào, đa dạng nên giá có “mềm” hơn thường ngày. Một số loại cá bán lẻ tại các chợ như: cá ngừ, cá đổng có giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg, cá nục từ 40.000 - 60.000 đồng/kg, bạc má từ 70.000 - 80.000 đồng/kg, sò lông 50.000 - 80.000 đồng/kg tùy loại... Ngoài ra, một số loại hải sản sơ chế sạch sẽ đang được nhiều khách hàng ưa chuộng như: cồi sò lông, sò móng tay, cá phi lê, chả cá, các loại cá khô một nắng...”.

Theo Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Lâm Đồng, mặc dù giá nhiên liệu và chi phí cho mỗi chuyến biển vẫn ở mức cao, nhưng nhờ ngư trường thuận lợi nên đa số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh tích cực vươn khơi bám biển, duy trì hoạt động sản xuất.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, sản lượng thủy sản khai thác 9 tháng năm 2026 toàn tỉnh ước đạt 196.537 tấn (đạt 75,8% kế hoạch năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ), trong đó, sản lượng khai thác biển ước đạt 195.641 tấn (đạt 76% kế hoạch năm, tăng 2,6% so với cùng kỳ).