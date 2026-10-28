Đảng viên tiên phong

Sức lan toả từ sự gương mẫu

Tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Tiêu biểu như đảng viên Trịnh Ngọc Phan (Ấp 2, xã Ðá Bạc) từng tự nguyện hiến hơn 2.500 m2 đất canh tác để mở đường. Vừa qua, khi địa phương triển khai đắp nền lộ đất đen chuẩn bị bê tông hoá, ông tiếp tục cùng bà con bồi đắp nền, tạo mặt bằng thông thoáng. Không chỉ vậy, ông còn chủ động tháo dỡ vật cản, bố trí sẵn vật tư để khi con đường hoàn thành sẽ xây dựng hàng rào khang trang nhằm bảo vệ công trình và góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn.

Ông Trịnh Ngọc Phan bộc bạch: "Công trình dân sinh đem lại lợi ích chung thì mình sẵn sàng đóng góp, không nên vì lợi ích cá nhân mà làm chậm tiến độ. Là đảng viên, tôi luôn gương mẫu đi đầu để tạo sức lan toả”.

Đảng viên Trịnh Ngọc Phan (bìa phải) cùng các đồng chí trong Chi bộ Ấp 2 (xã Đá Bạc) bàn giải pháp xây dựng cảnh quan nông thôn mới và thành lập tổ tự quản để sử dụng con đường mới lâu dài.

Ðánh giá về vai trò của lực lượng nòng cốt tại địa phương, ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ðá Bạc, cho biết, địa phương đang quyết liệt đưa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ về phát triển giao thông nông thôn, hoàn thiện thiết chế văn hoá và nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Trong tiến trình đó, vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định. Mỗi đảng viên không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền mà còn phải đi trước, làm gương để tạo sự đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân.

Năng động làm kinh tế giỏi

Trưởng thành từ công tác Ðoàn, anh Võ Văn Thức đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tân Thành (Xã Tạ An Khương) từ năm 2022 đến nay. Xác định muốn tuyên truyền, vận động Nhân dân hiệu quả thì đảng viên phải “dám nghĩ, dám làm”, anh Thức chủ động đổi mới tư duy phát triển kinh tế. Bên cạnh nguồn thu nhập từ nuôi thuỷ sản, anh xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp trên diện tích đất gia đình như: nuôi chồn hương, nuôi heo, trồng cây cảnh và rau màu... Mô hình thực tế này trở thành hình mẫu cho bà con trong vùng đến tham quan, học hỏi.

“Sau 2 năm vừa nuôi, vừa nhân giống, đàn chồn hương của tôi đã phát triển khoảng 150 con. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng chuồng trại, đồng thời vận động đảng viên trong chi bộ cùng thực hiện. Qua đó, hướng tới thành lập tổ hợp tác liên kết sản xuất, hỗ trợ con giống cho hộ nghèo phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững”, anh Võ Văn Thức bày tỏ.

Sau 2 năm vừa nuôi, vừa nhân giống, anh Võ Văn Thức sở hữu đàn chồn hương khoảng 150 con. Anh dự định sẽ tiếp tục mở rộng chuồng trại và vận động đảng viên trong Chi bộ ấp Tân Thành cùng thực hiện.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Thức còn cùng chi uỷ tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Hằng năm, Chi bộ ấp Tân Thành luôn đổi mới các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Ðảng, tạo nguồn kế thừa chất lượng.

Ðồng chí Phạm Nhất Linh, Phó Bí thư Thường trực Ðảng uỷ Xã Tạ An Khương, khẳng định, Ðảng uỷ xã luôn xác định vai trò nêu gương của đảng viên phải gắn liền với các công trình, mô hình cụ thể. Sự xuất hiện của những “đầu tàu” trong phát triển kinh tế như anh Võ Văn Thức giúp củng cố niềm tin của bà con vào sự lãnh đạo của Ðảng, thúc đẩy địa phương phát triển bền vững.

Luồng sinh khí từ những đảng viên trẻ

Sinh năm 2000, anh Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuỷ sản Ngọc Thạch, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nuôi trồng thuỷ sản Tân Duyệt (xã Ðầm Dơi), là đảng viên trẻ vừa được Chi bộ ấp Tân Trung kết nạp. Trưởng thành trong gia đình có cha là đảng viên, anh Thạch sớm khẳng định năng lực trên mặt trận phát triển kinh tế và chuyển đổi số. Anh cùng gia đình điều hành doanh nghiệp thu mua tôm nguyên liệu, tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động và đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội.

Với cương vị Giám đốc HTX, anh Thạch tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đưa HTX đạt chứng nhận vùng nuôi chuẩn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú. Ðồng thời, nhờ am hiểu công nghệ thông tin, anh đi đầu trong ứng dụng số hoá thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ.

Anh Phạm Ngọc Thạch (thứ ba từ trái sang) chia sẻ về hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuỷ sản Ngọc Thạch với lãnh đạo địa phương.

Về định hướng phát triển và trách nhiệm của đảng viên, anh Phạm Ngọc Thạch chia sẻ: "Ðể HTX thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên, chúng tôi chủ yếu hợp tác, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp và HTX bạn trong việc cung ứng dịch vụ đầu vào, đồng thời đảm bảo tiêu thụ đầu ra tôm nguyên liệu cho thành viên. Ngoài ra, HTX mở rộng các dịch vụ thu mua, chế biến, tiêu thụ nhiều loại nông sản, thuỷ sản của thành viên và nông dân trong vùng. Qua đó, giải quyết việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân và đưa HTX thực hiện hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại địa phương".

Ðồng chí Lục Thuỳ Dương, Phó Bí thư Thường trực Ðảng uỷ xã Ðầm Dơi, nhấn mạnh, Ðảng bộ xã đang đẩy mạnh đa dạng hoá nguồn phát triển đảng viên, chú trọng lực lượng trẻ và các nhân tố tiêu biểu ở khu vực kinh tế tư nhân, HTX, hộ kinh doanh. Việc kết nạp những quần chúng trẻ năng động, xông xáo trong thực tiễn không chỉ bổ sung luồng sinh khí mới mà còn giúp tổ chức Ðảng thêm gần gũi với Nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện.

Sự tiên phong của đội ngũ đảng viên ở cơ sở nói chung, ông Trịnh Ngọc Phan, anh Võ Văn Thức, anh Phạm Ngọc Thạch nói riêng, không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn được cụ thể hoá bằng những mô hình kinh tế hiệu quả và việc làm thiết thực vì cộng đồng. Ðây chính là "kênh tuyên truyền" trực quan nhất, tạo động lực thúc đẩy người dân đổi mới tư duy, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của quê hương Cà Mau.