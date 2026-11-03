Nghệ An bứt tốc: Thu ngân sách vượt 22,3% dự toán, xuất khẩu đạt 5,77 tỷ USD

Đạt được nhiều kết quả tích cực, giữ được đà tăng trưởng trên các lĩnh vực

Ngày 2/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11 năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo báo cáo của ông Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, trong tháng 10, bên cạnh những khó khăn thách thức, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả khá tích cực, giữ được đà tăng trưởng trên các ngành, lĩnh vực.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, Nghệ An ghi nhận bước tăng trưởng đột phá trong thu ngân sách 10 tháng với ước đạt hơn 28.500 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức dự toán năm 22,3%.

Một kết quả đáng chú ý khác là tiến độ giải ngân đầu tư công. Đến ngày 22/10, tổng kế hoạch vốn giải ngân đạt 78,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 đạt 78,58%, cao hơn mức bình quân cả nước, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố.

Khối doanh nghiệp FDI có tác động lớn đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Nghệ An

Dòng vốn đầu tư cũng bứt phá mạnh mẽ với hơn 108.000 tỷ đồng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Song song với thu hút dòng vốn mới, tỉnh đang quyết liệt dồn lực xử lý dứt điểm 136 dự án tồn đọng, kéo dài theo kết luận mới nhất của Ban chỉ đạo ngày 21/10/2026.

Nghệ An vừa vươn lên đứng vị trí thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ đồng bộ dữ liệu đất đai về Trung ương với tỷ lệ đạt 98,1%. Số liệu cập nhật đến 7h ngày 30/10/2026 cho thấy, địa phương đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 3.872.900 thửa đất, vượt gần 30.880 thửa so với chỉ tiêu được Trung ương giao.

Du lịch tiếp tục khởi sắc với 10,3 triệu lượt khách, mang về doanh thu hơn 31.000 tỷ đồng.

Khu vực dịch vụ đạt kết quả tích cực khi tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 10 đạt trên 17.800 tỷ đồng (tăng 15,1%). Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 5,77 tỷ USD (tăng 52,7%). Du lịch tiếp tục khởi sắc với 10,3 triệu lượt khách, mang về doanh thu hơn 31.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động ngân hàng giữ mức ổn định với vốn huy động tăng 13,9% và dư nợ tín dụng tăng 8,9%.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, là động lực chính đóng góp cho tăng trưởng chung của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 20,77%; lũy kế 10 tháng tăng 21,18% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì mức tăng khá, nhất là nhóm điện tử và vật liệu xây dựng như linh kiện điện tử, ống camera, loa, micrô; đá xây dựng, xi măng…

Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản cơ bản duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm trong khung thời vụ. Diện tích rừng trồng tập trung 10 tháng đạt hơn 21.000 ha, vượt 3,3% kế hoạch cả năm. Tổng sản lượng thủy sản đạt 269.000 tấn, tăng 3,71% so với cùng kỳ.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh bảo đảm an toàn, đúng kế hoạch. Công tác đối ngoại được triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hoạt động nổi bật,...

Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Mục tiêu tăng trưởng quý IV đạt 14,51% theo Nghị quyết Chính phủ giao đặt ra áp lực rất lớn trong những tháng cuối năm. Nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, các cấp, các ngành cần nêu cao trách nhiệm, quyết liệt thực hiện 7 giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên cao nhất cho tăng trưởng, bám sát kịch bản GRDP quý IV và rà soát kỹ các chỉ tiêu phối hợp với Thống kê tỉnh để tránh bỏ sót.

Kết luận phiên họp thường kỳ, ông Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương các kết quả kinh tế - xã hội đã đạt được trong 10 tháng. Nhận định khối lượng công việc và áp lực trong thời gian còn lại của năm là rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và chính quyền cấp xã cần tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại. Công tác rà soát phải gắn liền với việc làm rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm cụ thể để có phương án giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Để bứt tốc giải ngân đầu tư công trong 2 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp rà soát, đôn đốc các ngành, lĩnh vực được phân công. Đơn vị nào trì trệ, Phó Chủ tịch phụ trách phải báo cáo ngay cho Chủ tịch tỉnh để xử lý. Đồng thời, các ngành, địa phương và chủ đầu tư phải hành động quyết liệt, gắn tiến độ giải ngân với khối lượng thực tế, kiểm soát chặt chẽ vốn tạm ứng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán không chậm trễ. Giao Sở Tài chính tiếp tục phối hợp cơ quan Kho bạc rà soát, cập nhật tình hình, số liệu giải ngân hàng tuần; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm.

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận phiên họp.

Nhằm bứt tốc các công trình trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung giải quyết dứt điểm "nút thắt" về giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu xây dựng. Mục tiêu cốt lõi là đẩy nhanh tiến độ thi công các siêu dự án và công trình an sinh xã hội như: Cao tốc Vinh - Thanh Thủy, dự án điện khí LNG Quỳnh Lập và trường nội trú liên cấp tại xã biên giới.

Để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng và vướng mắc kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Phó Chủ tịch tỉnh theo lĩnh vực phụ trách phải rốt ráo chỉ đạo Giám đốc các sở, ngành liên quan vào cuộc xử lý để đảm bảo tiến độ đề ra. Đặc biệt, Sở Tài chính được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp liên ngành để tổng hợp thông tin, đều đặn báo cáo tiến độ lên Chủ tịch UBND tỉnh vào mỗi tuần.

Về công tác tài chính, ngân sách và tài sản công, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, ngành Thuế và Cục Hải quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh nguồn thu ngân sách trong 2 tháng cuối năm 2026. Đồng thời, giao Sở Tài chính tham mưu phương án điều hành chi ngân sách theo tinh thần chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; chủ động bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực tài chính để triển khai toàn diện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt đổi mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm và bám sát các chỉ tiêu được giao nhằm thúc đẩy sự phát triển chung, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tích cực đôn đốc các đơn vị, địa phương. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành quyết liệt hành động, nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.