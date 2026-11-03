Bãi bỏ 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy

Bộ Xây dựng đang chủ trì xây dựng dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) nhằm thống nhất khung pháp lý điều chỉnh hai lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, khắc phục những bất cập do quy định pháp luật còn phân tán, chồng chéo.

Mở đường cho phát triển hạ tầng và vận tải thủy theo hướng hiện đại.

Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) sẽ hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004.

Theo dự thảo, Bộ luật gồm 21 chương, 318 điều, giảm khoảng 30% số điều so với tổng số điều của hai luật hiện hành.

Việc hợp nhất nhằm thu gọn hệ thống pháp luật chuyên ngành, tạo thuận lợi cho quá trình tra cứu, áp dụng, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế.

Đón đầu công nghệ tự lái, quy hoạch hạ tầng tầm nhìn 100 năm

Dự thảo sửa đổi toàn diện phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mô hình quản lý. Đồng thời tái cấu trúc các quy định về kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa và cảng cạn.

Các quy định về cảng biển, cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa và cảng cạn được tích hợp trong một khung pháp lý thống nhất, gắn với kết nối logistics và vận tải đa phương thức.

Một nội dung đáng chú ý là hoàn thiện quy định về phân loại, đăng ký và đăng kiểm tàu thuyền theo hướng thống nhất.

Dự thảo thay thế khái niệm phương tiện thủy nội địa bằng khái niệm tàu sông; chuẩn hóa điều kiện hành nghề, trách nhiệm pháp lý và tiêu chuẩn đối với thuyền viên.

Quy định về đăng kiểm cũng được điều chỉnh theo hướng tăng cường xã hội hóa thông qua các tổ chức đăng kiểm được công nhận.

Dự thảo đồng thời bổ sung nhiều quy định mới nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các loại hình và công nghệ vận tải hiện đại.

Trong đó có quy định về người điều khiển tàu thuyền từ xa, ứng dụng công nghệ tự động hóa, giám sát và điều hành từ xa; hoạt động của tàu lặn, thủy phi cơ, tàu phục vụ vui chơi giải trí, du lịch và các dịch vụ khác trên vùng biển Việt Nam.

Về phát triển hạ tầng, dự thảo bổ sung cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với các dự án bến cảng biển quy mô lớn, cảng thủy nội địa đầu mối khu vực; đồng thời đề xuất tầm nhìn quy hoạch dài hạn 100 năm đối với kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa và cảng cạn.

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cũng được mở rộng đối với nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp phát triển cảng, đội tàu, công nghiệp hàng hải, logistics và vận tải.

Đáng chú ý, dự thảo đưa ra các chính sách khuyến khích phát triển cảng xanh, tàu sử dụng điện, nhiên liệu thay thế, năng lượng tái tạo, hạ tầng điện bờ và công nghệ giảm phát thải.

Đối với hoạt động vận tải, dự thảo hoàn thiện quy định về quyền vận tải biển nội địa, vận tải thủy nội địa và vận tải đa phương thức. Đồng thời, bổ sung cơ chế quản lý hoạt động vận tải container quốc tế, bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế và quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam.

Bãi bỏ 54 thủ tục hành chính, "cởi trói" điều kiện kinh doanh

Về cải cách thủ tục hành chính, dự kiến sau khi Bộ luật và các văn bản hướng dẫn được ban hành, 54 thủ tục hành chính sẽ được bãi bỏ, 46 thủ tục được sửa đổi, bổ sung. Số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cũng được đề xuất cắt giảm tối đa 7/9 ngành, nghề.

Dự thảo còn tăng cường phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về đường thủy nội địa; phân cấp cho cơ quan chuyên ngành và tổ chức đăng kiểm thực hiện một số nhiệm vụ kiểm tra, chứng nhận kỹ thuật.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung này được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thống nhất, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý và khai thác hạ tầng, đồng thời mở rộng dư địa phát triển vận tải thủy, logistics và công nghiệp hàng hải.