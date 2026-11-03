Thuận Đức (TDP): Lợi nhuận quý III bốc hơi 70% vì gánh nặng lãi vay nghìn tỷ

Lợi nhuận lao dốc vì áp lực chi phí tài chính và cước vận tải

Công ty Cổ phần Thuận Đức (mã chứng khoán TDP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 với doanh thu thuần đạt 1.379,2 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Đi cùng với sự mở rộng về doanh thu, giá vốn hàng bán cũng tăng 7,3% lên mức 1.266,8 tỷ đồng. Khấu trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ của doanh nghiệp đạt 112,4 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng khoảng 8% so với quý III năm ngoái.

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng, lợi nhuận của doanh nghiệp lại bị bào mòn nghiêm trọng bởi các khoản chi phí phát sinh. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính đạt 27 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Đổi lại, chi phí tài chính đội lên rất mạnh với mức tăng 62,3%, chạm mốc 77,7 tỷ đồng. Riêng chi phí trả lãi tiền vay đã chiếm tới 75,1 tỷ đồng, tăng hơn 76% so với cùng kỳ. Thêm vào đó, chi phí bán hàng tăng 46% lên 20,5 tỷ đồng, công ty liên kết báo lỗ gần 3,7 tỷ đồng trái ngược với mức lãi 2,7 tỷ đồng của cùng kỳ. Những yếu tố này trực tiếp kéo lợi nhuận sau thuế quý III của Thuận Đức rơi xuống mức 10,6 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 70% so với con số 35 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Giải trình về sự sụt giảm lợi nhuận, ban lãnh đạo Thuận Đức cho biết thị trường xuất khẩu trong quý III tăng trưởng vượt trội cả về doanh số và sản lượng, đem lại nhiều lợi nhuận hơn so với thị trường nội địa. Lợi thế sử dụng nguyên liệu nhựa tái chế giá rẻ cũng giúp công ty duy trì mức giá cạnh tranh để giữ vững thị phần. Tuy nhiên, sự leo thang của chi phí sản xuất, cước vận tải cùng mặt bằng lãi suất vay neo cao đã làm giảm đáng kể khả năng sinh lời. Cùng với đó, một số chi phí đi vay không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp càng làm gia tăng gánh nặng tài chính trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng duy trì tăng trưởng, khối nợ vay vượt 3.300 tỷ đồng

Bất chấp kết quả đi lùi trong quý III, bức tranh kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của Thuận Đức vẫn giữ được nhịp tăng trưởng nhờ lực đỡ từ các quý đầu năm. Tổng doanh thu thuần lũy kế đạt 4.293 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 89,3 tỷ đồng, duy trì mức tăng khoảng 17,3%, thể hiện nỗ lực bám sát các chỉ tiêu tài chính đã đề ra từ đầu năm.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của doanh nghiệp tính đến ngày 30/9/2026 đạt 5.185,1 tỷ đồng, mở rộng 16% so với thời điểm đầu năm. Nền tảng thanh khoản của công ty được củng cố với lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.431,8 tỷ đồng, tăng 369,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng phình to lên mức 1.296,6 tỷ đồng, tăng 157,5 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm chờ tiêu thụ.

Ở phía nguồn vốn, rủi ro đòn bẩy tài chính đang là vấn đề đáng lưu ý khi tổng nợ phải trả tăng từ 3.355,7 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 3.897,4 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Đáng chú ý, tổng dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn ở mức 3.339,4 tỷ đồng, tăng 430,7 tỷ đồng so với số liệu đầu năm. Khối nợ này hiện đang chiếm đến gần 86% tổng nợ phải trả của toàn doanh nghiệp. Chi tiết cơ cấu nợ cho thấy áp lực thanh toán trong ngắn hạn là rất lớn khi dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn lên tới 2.940,3 tỷ đồng, bỏ xa khoản dư nợ dài hạn ở mức 399,1 tỷ đồng.