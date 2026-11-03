TTC Land (SCR): Lợi nhuận công ty mẹ quý III tăng gấp 4 lần, thâu tóm thành công dự án Đảo Kim Quy

Lợi nhuận quý III tăng vọt nhờ mảng cho thuê và tối ưu chi phí

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán SCR, TTC Land) ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi. Doanh thu thuần trong quý III đạt 244,9 tỷ đồng, tiếp tục đà tăng trưởng liên tục khi quý I đạt 150,36 tỷ đồng và quý II đạt 188,27 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 11,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3,9 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận 4,96 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với quý III năm ngoái.

Động lực chính thúc đẩy mức lợi nhuận bứt phá trong kỳ đến từ việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí hoạt động và sự gia tăng của nguồn thu tài chính. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 78,13% so với cùng kỳ, vươn lên mức 74,86 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp được thu hẹp mạnh mẽ, giảm tới 88,28% từ mức 159,63 tỷ đồng của cùng kỳ xuống chỉ còn 18,71 tỷ đồng trong quý này. Cùng với đó, khoản đầu tư vào công ty liên kết là Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu tiếp tục mang lại phần lãi liên kết dương 1,33 tỷ đồng.

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh doanh thu của TTC Land đến từ mảng dịch vụ cho thuê. Việc trung tâm thương mại AEON Mall tại tổ hợp TTC Plaza Đà Nẵng chính thức khai trương vào đầu tháng 7 năm 2026 đã mang về cho doanh nghiệp gần 100 tỷ đồng doanh thu dịch vụ cho thuê chỉ tính riêng trong quý III. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, mảng dịch vụ cho thuê đã mang lại 237,45 tỷ đồng, chiếm gần 41% tổng doanh thu của toàn công ty. Nhờ sự đóng góp ổn định này, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong 9 tháng đầu năm đạt 30,53 tỷ đồng, tiệm cận mức 32,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Quy mô tài sản vượt 13.600 tỷ đồng và thương vụ sáp nhập dự án tại Đồng Nai

Đi cùng với kết quả kinh doanh khởi sắc, quy mô tài sản của Địa ốc Sài Gòn Thương Tín cũng ghi nhận sự mở rộng đáng kể. Tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của TTC Land đạt mức 13.643,34 tỷ đồng, tăng 5,8% tương đương mức tăng thêm 747,61 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nền tảng thanh khoản của doanh nghiệp được duy trì tích cực với khoản mục tiền và đầu tư tài chính ghi nhận giá trị 1.534,54 tỷ đồng. Một điểm nhấn quan trọng trên bảng cân đối kế toán kỳ này là sự dịch chuyển cơ cấu tài sản mạnh mẽ từ nhóm hàng tồn kho sang nhóm bất động sản đầu tư dài hạn, phản ánh chiến lược tập trung vào mảng bất động sản thương mại và dịch vụ cho thuê.

Sự kiện đáng chú ý nhất về quy mô hoạt động của TTC Land diễn ra vào tháng 10 năm 2026 khi doanh nghiệp thực hiện thành công giao dịch mua lại lượng lớn cổ phần tại đơn vị liên kết. Công ty đã trúng đấu giá công khai 27,54 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu.

Thương vụ này giúp Địa ốc Sài Gòn Thương Tín nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại Tín Nghĩa Á Châu từ mức 36,63% lên mức 87,63% vốn điều lệ. Việc gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối đã chính thức đưa Tín Nghĩa Á Châu trở thành công ty con của TTC Land. Qua đó, doanh nghiệp nắm trọn quyền kiểm soát và phát triển dự án Đảo Kim Quy với quy mô lên tới 48 hecta tọa lạc tại tỉnh Đồng Nai, bổ sung quỹ đất lớn vào danh mục đầu tư trọng điểm trong chu kỳ phát triển tiếp theo.