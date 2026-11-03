Mong muốn đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Dịp này, Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên thuộc Chi bộ 1, Chi bộ 3 (Đảng bộ Đoàn Luật sư thành phố), Chi bộ Ban Công tác Cựu chiến binh thành phố và Chi bộ Hội Luật gia thành phố; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên thuộc Chi bộ Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, trưởng thành của mỗi đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình, chi bộ và toàn Đảng bộ. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công tác xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, dìu dắt thế hệ trẻ, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ kế cận có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.