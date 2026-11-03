'Tự soi, tự sửa' từ sinh hoạt chi bộ

Từ những việc cụ thể ở khu dân cư

Tại Chi bộ 3 việc “tự soi, tự sửa” được thực hiện gắn với từng buổi sinh hoạt và những nhiệm vụ cụ thể ở khu dân cư. Chi bộ hiện có 133 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên dự bị. Trước mỗi kỳ họp, tài liệu được gửi để đảng viên nghiên cứu; tại cuộc họp, những nội dung cần trao đổi, những việc đã làm được, chưa làm được được đưa ra thảo luận, đánh giá. Trên cơ sở đó, chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, đồng thời theo dõi kết quả thực hiện.

Lãnh đạo phường Hà Giang 1 kiểm tra tuyến đường vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng tại Chi bộ 3.

Bí thư Chi bộ 3 Đặng Thị Minh Nguyệt cho biết: “Trong sinh hoạt hằng tháng, cấp ủy, chi bộ đều tổ chức ‘tự soi’, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên cũng như trong lãnh đạo, điều hành, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục. Qua đó, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết sát hơn với thực tiễn”.

Nổi bật như việc tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ các vật thể kiến trúc trước nhà, tạo điều kiện mở rộng đường, nhất là tại các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Huệ. Để thực hiện, Chi bộ phân công từng đảng viên phụ trách các nhóm hộ để tuyên truyền vận động. Những việc tưởng như nhỏ trong khu dân cư lại đòi hỏi sự kiên trì, gương mẫu và trách nhiệm của đảng viên. Khi gặp khó khăn trong quá trình vận động, nội dung được đưa trở lại sinh hoạt để cùng trao đổi, tìm cách tháo gỡ. Nhờ đó mà người dân đều đồng thuận với chủ trương và tự giác thực hiện.

Còn ở Chi bộ 13 - thôn Tha hiện có 138 đảng viên, người dân trong thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, vì vậy chi bộ xác định vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh để phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Trong sinh hoạt, chi bộ tập trung trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa bàn, đánh giá trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là việc gần dân, lắng nghe ý kiến và vận động người dân cùng tham gia các phong trào tại địa phương. Thông qua việc tự nhận diện những hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên từng bước được phát huy, góp phần củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Đưa “tự soi, tự sửa” thành nền nếp

Trước yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ phường xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp quan trọng để đưa việc “tự soi, tự sửa” đi vào thực chất.

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt; gắn tự phê bình và phê bình với nhiệm vụ chính trị, những vấn đề cụ thể tại địa phương. Cấp ủy, bí thư chi bộ được yêu cầu phát huy vai trò nêu gương, lắng nghe ý kiến của đảng viên; những ý kiến đúng, xác đáng phải được tiếp thu và có hướng xử lý. Cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần "tự soi, tự sửa" gắn với việc thực hiện xây dựng "Chi bộ 4 tốt", "Đảng bộ 4 tốt".

Cùng với đó, các đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách chi bộ thường xuyên dự sinh hoạt, nắm tình hình, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện. Vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia góp ý, giám sát cũng được phát huy, tạo thêm kênh để cấp ủy nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế từ thực tiễn.

Điểm quan trọng là sau mỗi lần “tự soi”, chi bộ phải xác định được nội dung cần “tự sửa”, ai chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành và tiếp tục kiểm tra ở những kỳ sinh hoạt sau. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Giang 1, Nguyễn Thành Long cho rằng: “Tự soi, tự sửa” trước hết phải bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và được thể hiện qua những việc làm cụ thể. Sinh hoạt chi bộ cần tránh tình trạng nhận xét chung chung, nể nang, né tránh; thay vào đó, phải thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn hạn chế, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục".

Thực tế ở Đảng bộ phường Hà Giang 1 cho thấy, “tự soi, tự sửa” đang từng bước trở thành nền nếp trong sinh hoạt Đảng. Khi mỗi đảng viên chủ động nhìn lại trách nhiệm của mình, mỗi chi bộ biết lắng nghe và kịp thời điều chỉnh, nghị quyết sẽ sát thực tiễn hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ngay từ cơ sở.