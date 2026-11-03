Đà Nẵng thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng

Tại buổi lễ, Sở Khoa học và Công nghệ công bố các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Toàn giữ chức Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng; ông Võ Đức Anh, bà Đào Thị Thanh Thảo và ông Đặng Ngọc Minh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm. Đồng thời, công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ, tiếp nhận viên chức và người lao động về công tác tại đơn vị mới.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Hồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, việc hợp nhất ba trung tâm chuyên môn thành một đầu mối thống nhất nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Bên cạnh nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, Trung tâm cần xác định rõ mục tiêu và giải pháp để góp phần đưa Đà Nẵng vào nhóm 3-5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII)"-ông Hồng nhấn mạnh.

H.Quỳnh