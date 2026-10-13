Đảng viên đi trước, Nhân dân đồng lòng

Để mở mới tuyến đường liên thôn 120 m, ông Trần Hữu Xuân - Bí thư Chi bộ thôn Sơn Hà đã hiến gần 300 m² đất - diện tích gắn với nguồn sinh kế bao năm của gia đình. Ông hiểu rằng, muốn vận động người dân nhường đất - tài sản tích góp qua nhiều thế hệ thì người cán bộ không thể chỉ nói bằng lời.

Với phương châm "mình làm trước thì dân mới tin", ông đến từng nhà lắng nghe băn khoăn, giải thích thấu đáo, lấy chính phần đất gia đình mình đã nhường ra làm minh chứng rõ nhất cho sự minh bạch.

Sự tiên phong ấy đã xóa tan những đắn đo ban đầu, tạo dựng niềm tin mạnh mẽ để Nhân dân Sơn Hà tự nguyện đóng góp vật tư, tiền mặt và đất đai với tổng trị giá hơn 410 triệu đồng.

Người dân địa phương sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, anh Bàn Văn Hạnh, thôn Khe Mụ, đã hiến 1.800 m² đất sản xuất, chặt bỏ 1.500 cây quế từ 4 - 5 năm tuổi để mở đường giao thông. Đó là thành quả lao động, tích góp của gia đình qua nhiều năm, nhưng anh Hạnh vẫn sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.

Anh Bàn Văn Hạnh chia sẻ: “Nếu mình không làm trước thì vận động bà con thế nào được”. Việc làm thiết thực của anh đã tạo sức lan tỏa, vận động 180 hộ dân trong thôn chung sức mở rộng tuyến đường dài 2,1 km vào vùng sản xuất quế tập trung rộng 200 ha.

Tinh thần tiên phong, gương mẫu của những đảng viên như ông Xuân, anh Hạnh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy sự đồng thuận trong Nhân dân.

Người dân nhận thức rõ rằng, việc mở rộng đường giao thông không chỉ tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất, giao thương, nâng cao đời sống và mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nhiều hộ dân hiến đất, chặt cây, san lấp ao để mở rộng đường giao thông. Tiêu biểu, ông Đặng Văn Bình, thôn Lượt hiến 1.000 m² đất trồng quế, mỡ và 400 m² ao cá; gia đình anh Đặng Văn Toàn cũng tự nguyện chặt bỏ 700 cây quế 8 năm tuổi, hiến 2.100 m² đất rừng và 500 m² ao cá.

Phong trào hiến đất mở đường đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Riêng tại thôn Lượt, cả 60 hộ bị ảnh hưởng đều tự nguyện ký biên bản hiến đất không yêu cầu bồi thường, đồng thời đóng góp hơn 40 ngày công giải phóng mặt bằng.

Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt người dân khi những tuyến đường mới được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Sức thuyết phục không đến từ những lời vận động chung chung mà bắt đầu bằng hành động cụ thể, khi cán bộ, đảng viên sẵn sàng nhận phần khó, chịu thiệt thòi về mình vì lợi ích cộng đồng. Chính sự gương mẫu ấy đã từng bước xóa bỏ tâm lý đắn đo, khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân, biến chủ trương mở đường thành phong trào chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương.

Từ những điểm sáng ban đầu, tinh thần góp sức mở đường đã lan ỏa rộng khắp trong toàn xã.

Ở Bảo Thắng, những tuyến đường mới không chỉ được mở bằng đất đá, máy móc mà còn từ niềm tin, sự đồng thuận và chung sức của Nhân dân.

Từ những bước đi trước của người đảng viên đến sự hưởng ứng của cộng đồng, tinh thần “ý Đảng hợp lòng dân” đã biến việc khó thành việc chung, mở nên những tuyến đường không chỉ thuận tiện cho đi lại, giao thương mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở địa phương.