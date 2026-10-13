Thị trường smartphone lao dốc mạnh nhất trong 14 năm qua. Ảnh: Bloomberg.

Lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu giảm 20% trong quý III/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012. Tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ và chi phí sản xuất tăng cao đang gây sức ép lên các nhà sản xuất, theo báo cáo của Counterpoint Research.

Nguyên nhân chính đến từ tình trạng khan hiếm linh kiện bộ nhớ DRAM và NAND. Nhu cầu phục vụ các trung tâm dữ liệu AI khiến nguồn cung dành cho thiết bị tiêu dùng bị thu hẹp. Giá linh kiện tăng buộc các hãng điều chỉnh kế hoạch sản xuất và nâng giá bán.

Counterpoint Research cho biết giá bán lẻ smartphone toàn cầu đã tăng khoảng 20% kể từ đầu năm 2026. Chi phí mua thiết bị mới trở thành rào cản lớn hơn, đặc biệt với nhóm khách hàng phổ thông.

Chuyên gia phân tích Shilpi Jain của Counterpoint Research nhận định người tiêu dùng đang ngại nâng cấp smartphone hơn. Nhiều người cũng cân nhắc thiết bị tân trang và ưu tiên những sản phẩm có giá trị sử dụng phù hợp.

Trong số các nhà sản xuất lớn, Xiaomi chịu tác động rõ rệt khi lượng smartphone xuất xưởng giảm hơn 30%, kéo thị phần toàn cầu từ 14% xuống còn 10%.

Ở nhóm dẫn đầu, Samsung giữ vị trí số một với 23% thị phần, dù lượng xuất xưởng giảm 3%. Nhu cầu ban đầu đối với Galaxy Z Fold8 tích cực, còn nguồn cung linh kiện ổn định giúp dòng Galaxy A duy trì doanh số tại các thị trường mới nổi.

Apple đứng thứ hai với 22% thị phần, lần đầu vượt mốc 20% trong quý III. Dù vậy, lượng iPhone xuất xưởng vẫn giảm so với cùng kỳ.

Việc không có phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn khiến lượng hàng phân phối trong tháng đầu mở bán thấp hơn năm trước. Riêng dòng iPhone 18 Pro có khởi đầu tích cực tại Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Counterpoint Research, triển vọng smartphone trong những tháng cuối năm 2026 vẫn kém khả quan. Chi phí linh kiện cao khiến các hãng có xu hướng cắt giảm sản lượng, tinh giản danh mục sản phẩm và tập trung vào phân khúc cao cấp.

Về phía người tiêu dùng, xu hướng kéo dài thời gian sử dụng và lựa chọn thiết bị tân trang có thể tiếp diễn. Thị trường khó phục hồi tốt nếu chi phí linh kiện và tình trạng nguồn cung chưa được cải thiện.