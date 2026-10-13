Đồng Tháp: Nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Đại biểu tham dự hội thảo khoa học.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Đoàn Thanh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế tri thức, tài sản trí tuệ ngày càng có vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của địa phương. Đối với tỉnh Đồng Tháp, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ gắn với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản là nhiệm vụ được quan tâm.

Tại hội thảo, các đại biểu nghe trình bày tham luận về thực trạng thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại tỉnh Đồng Tháp; xác định, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số; quy trình pháp lý xử lý vi phạm và những vấn đề thực tiễn chủ thể quyền cần lưu ý.

Các đại biểu cũng trao đổi về thuận lợi, khó khăn trong phối hợp liên ngành; làm rõ vai trò, chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan trong phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nội dung thảo luận tập trung vào việc thu thập, bảo toàn chứng cứ, yêu cầu giám định, lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn…

Thông qua hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng, chuyên gia và doanh nghiệp, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện giải pháp, cơ chế phối hợp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.