Cần Thơ: Chuyển từ đối thoại sang hành động, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phát triển

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao bằng khen, tôn vinh các doanh nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Tại Hội nghị “Đối thoại và tôn vinh doanh nghiệp thành phố Cần Thơ năm 2026”, Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh tinh thần đồng hành, trách nhiệm và cam kết tháo gỡ triệt để các khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Ngày 13/10/2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị “Đối thoại và tôn vinh doanh nghiệp thành phố Cần Thơ năm 2026” tại Khách sạn Ninh Kiều Riverside.

Hội nghị là dịp tôn vinh, biểu dương những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là diễn đàn quan trọng để chính quyền thành phố trực tiếp lắng nghe, trao đổi và tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi và hiệu quả.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh giới kinh doanh, mà còn là cơ hội ghi nhận vai trò quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân trong việc tạo ra của cải vật chất, việc làm, thu nhập, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

"Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh những người làm kinh doanh mà còn là cơ hội khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân trong tạo ra của cải vật chất, việc làm, thu nhập, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Mỗi doanh nghiệp đứng vững và phát triển là thêm một nguồn lực cho thành phố; mỗi doanh nhân dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới là một nhân tố góp phần tạo dựng sức sống và khát vọng phát triển của Cần Thơ", ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục đà tăng trưởng tích cực: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,89% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 198.000 tỷ đồng, tăng 21,1%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ ước đạt gần 4.593 triệu USD, tăng 11,7%. Những kết quả này phản ánh sự nỗ lực và đóng góp bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, đội ngũ doanh nhân cùng toàn thể người lao động.

Bên cạnh những điểm sáng đạt được, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều rào cản. Báo cáo khảo sát do Sở Tài chính thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đã tổng hợp 42 nhóm khó khăn, vướng mắc cốt lõi, tập trung vào các lĩnh vực: thủ tục hành chính, đất đai, đầu tư, thuế, tiếp cận vốn tín dụng, mở rộng thị trường, logistics, lao động, hạ tầng, môi trường và áp dụng pháp luật.

Trong đó, vướng mắc về đất đai và thủ tục đầu tư là những điểm nghẽn nổi bật, trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất. Nhiều doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, tìm kiếm đơn hàng, tuyển dụng lao động cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn mới về môi trường và chuyển đổi xanh. Đồng thời, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi thành phố phải tiếp tục rà soát đầu mối, thẩm quyền xử lý, cập nhật dữ liệu quy hoạch nhằm bảo đảm sự phối hợp liên ngành thông suốt.

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: Chính quyền phải kiến tạo, đồng hành và phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy kết quả giải quyết công việc cùng sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành. Thành phố cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, chủ động tháo gỡ khó khăn trong thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đại biểu doanh nhân tham dự hội nghị

"Chúng tôi không hứa những điều ngoài khả năng hoặc trái quy định, nhưng cam kết rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ tiến độ và theo dõi đến cùng từng vấn đề", ông Trương Cảnh Tuyên nói thêm.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành và cơ quan chuyên môn phát huy tinh thần cầu thị, trả lời dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền, xác định rõ hướng xử lý và thời hạn hoàn thành. Với các vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực, các cơ quan phải chủ động phối hợp, tuyệt đối không để doanh nghiệp phải "tự tìm lời giải" giữa các đầu mối chuyên trách.

Đồng thời, đại diện chính quyền thành phố gửi gắm kỳ vọng tới lực lượng doanh nhân: "Cùng với trách nhiệm của chính quyền, thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và chất lượng quản trị; chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết và mở rộng thị trường. Doanh nghiệp cũng cần thực hiện tốt trách nhiệm với người lao động, xã hội và môi trường, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển lành mạnh, bền vững".

Trong những tháng cuối năm 2026, Cần Thơ xác định tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường xúc tiến đầu tư và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có. Sự đồng hành trách nhiệm của chính quyền cùng nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là nền tảng vững chắc để Cần Thơ củng cố động lực tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.