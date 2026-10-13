Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về Dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Tham dự chương trình làm việc, đại diện BHTGVN có ông Đặng Duy Cường – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Phan Thị Thanh Bình, Nguyễn Lĩnh Nam, Đoàn Mạnh Tú cùng lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban có liên quan.

Về phía WB có ông Jean Michel Lobet - Điều phối viên lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, ông Triệu Quốc Việt - Trưởng nhóm công tác, chuyên gia cao cấp lĩnh vực tài chính, ông Davit Babasyan - Trưởng nhóm kỹ thuật, chuyên gia cao cấp lĩnh vực tài chính và ông Riccardo De Lisa - Chuyên gia tư vấn cao cấp về bảo hiểm tiền gửi (BHTG).

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Duy Cường đánh giá cao kết quả phối hợp giữa BHTGVN và các chuyên gia WB trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh chương trình làm việc là dịp để hai bên tiếp tục thảo luận sâu các nội dung hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nối những kết quả đã đạt được tại cuộc họp khởi động Dự án và các buổi làm việc trực tuyến trước đây.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc BHTGVN cũng bày tỏ mong muốn nhận được những khuyến nghị, chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế phù hợp từ các chuyên gia WB, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động BHTG trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, BHTGVN và WB đã tiếp tục trao đổi, thảo luận về các hoạt động của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật, với trọng tâm là hệ thống giám sát, cảnh báo sớm và hoạt động chi trả tiền bảo hiểm. Trên cơ sở thông tin, tài liệu, dữ liệu do BHTGVN cung cấp, hai bên đã cùng rà soát, đánh giá thực trạng, trao đổi về những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai. WB cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ BHTG.

Chương trình làm việc còn bao gồm các hội thảo chia sẻ kiến thức về hoạt động chi trả với sự tham gia của Quỹ BHTG Ý (FITD) và Cơ quan BHTG Mexico (IPAB). Nội dung tập trung vào quy trình chi trả, dữ liệu khách hàng hợp nhất (SCV), hệ thống thông tin quản lý (MIS) phục vụ chi trả và việc thiết kế, triển khai các hoạt động mô phỏng chi trả.

Đáng chú ý, kinh nghiệm của FITD về xây dựng, vận hành trang web dành cho người gửi tiền của ngân hàng đổ vỡ và kinh nghiệm của IPAB về diễn tập mô phỏng chi trả là những nội dung BHTGVN đặc biệt quan tâm, có giá trị tham khảo thiết thực trong việc rà soát, hoàn thiện năng lực chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền.

Phiên làm việc về hệ thống cảnh báo sớm.

Phiên làm việc trực tuyến với FITD về hoạt động chi trả.

Kết thúc ba ngày làm việc, BHTGVN và WB đã thống nhất một số nội dung triển khai Dự án trong thời gian tới, đồng thời trao đổi về khả năng gia hạn thời gian thực hiện Dự án. WB đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa hai bên trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ BHTGVN trong các hoạt động chuyên môn thuộc phạm vi Dự án.

Về phía BHTGVN, đại diện lãnh đạo BHTGVN ghi nhận những chia sẻ, khuyến nghị của WB, đồng thời đề nghị tăng cường các hoạt động chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm từ các tổ chức BHTG trên thế giới, đặc biệt là các tổ chức có mô hình và điều kiện hoạt động tương đồng với BHTGVN, qua đó tiếp thu có chọn lọc các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả chính sách BHTG tại Việt Nam.