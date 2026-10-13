Văn hóa doanh nghiệp - Nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn Hóa (1957 - 2027).

Văn hóa - nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển nhanh, bền vững của từng doanh nghiệp cũng như của đất nước là vô cùng to lớn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nỗ lực xây dựng, khẳng định thương hiệu văn hóa Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế thể thao và kinh tế du lịch. Cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu này với 3 biện pháp.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn

Trong đó, về kiến tạo thể chế, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tại Kỳ họp thứ Hai. Các cơ chế, chính sách ưu đãi sẽ tập trung thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển với vai trò là một ngành kinh tế mũi nhọn.

Về nguồn lực đầu tư, Bộ Chính trị đã thông qua chủ trương từ năm 2026, ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt và định hướng phát triển bằng việc dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách cho sự nghiệp phát triển văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

Về hành động thực tiễn và giải pháp, ngày 12/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa và công bố 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn

“Chúng tôi kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng, các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động đa ngành, doanh nghiệp công nghệ cũng như các đơn vị trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa nhằm giải quyết 17 bài toán lớn này. Yêu cầu đặt ra là phải có các sản phẩm, kết quả cụ thể, đo lường được ngay trong năm nay. Đây là những hành động kiến tạo rõ ràng cho tương lai”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Từng bước h

ình thành hệ sinh thái văn hóa kinh doanh Việt Nam

Phát biểu đề dẫn, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ mong muốn mở rộng một câu hỏi lớn hơn: nếu hàng trăm nghìn doanh nghiệp cùng xây dựng những giá trị về liêm chính, trách nhiệm, sáng tạo, chuyên nghiệp và khát vọng cống hiến, liệu chúng ta có thể từng bước hình thành một hệ sinh thái văn hóa kinh doanh Việt Nam, qua đó góp phần tạo dựng hình ảnh và năng lực cạnh tranh quốc gia?

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ phát biểu đề dẫn Diễn đàn

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, Nhà nước cần kiến tạo môi trường thể chế thúc đẩy kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Các hiệp hội cần lan tỏa chuẩn mực và những mô hình tốt. Các cơ sở đào tạo cần chú trọng hơn đến đạo đức và văn hóa kinh doanh bên cạnh kiến thức quản trị.

Báo chí và truyền thông cần khuyến khích những giá trị tích cực, đồng thời góp phần tạo sức ép xã hội trước những hành vi kinh doanh thiếu chuẩn mực. Và trên hết, mỗi doanh nhân phải là người trực tiếp định hình văn hóa của chính doanh nghiệp mình.

Chia sẻ về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với bản sắc, giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh, TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng, để biến văn hóa doanh nghiệp từ một khái niệm trừu tượng thành động lực tăng trưởng thực tế, cần thực hiện ba sự chuyển dịch mang tính quyết định. Đó là, chuyển từ tư duy "hành chính - hình thức" sang tư duy "thực chất - sản phẩm"; gắn kết văn hóa với công nghệ và đổi mới sáng tạo; và Nhà nước mở không gian kiến tạo, doanh nghiệp làm chủ động lực.

TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, tham luận tại Diễn đàn

Các chuyên gia cũng thảo luận về đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, quản trị nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu được đặt trong mối quan hệ với văn hóa doanh nghiệp, qua đó tìm kiếm những cách làm phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Các đại biểu khẳng định, xây dựng văn hóa doanh nghiệp không phải một phần việc bên lề của hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển. Đó phải là quá trình định hình cách doanh nghiệp tồn tại, cạnh tranh và tạo dựng niềm tin.

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn

Khi văn hóa hiện diện trong quản trị, đạo đức trở thành nguyên tắc hành động, con người được đặt đúng vị trí và công nghệ được vận hành trên một nền tảng tư duy cởi mở, doanh nghiệp sẽ có thêm một nguồn lực quan trọng để đứng vững trước biến động.

Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và được cụ thể hóa qua Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh.