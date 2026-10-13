Tập trung thực hiện mục tiêu '5 không' trong chống khai thác IUU

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đến ngày 30-9-2026, cả nước có 80.003 tàu cá từ 6 m trở lên được đăng ký, cập nhật trên phần mềm VN-Fishbase; 5.586 tàu không đủ điều kiện hoạt động đã được rà soát, phân loại. Trong số 27.520 tàu cá từ 15 m trở lên, có 27.238 tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt khoảng 99%.

Trong tháng 9-2026, cả nước phát hiện 1.964 vụ có dấu hiệu vi phạm IUU, đã xử phạt 339 vụ, đang xác minh 408 vụ và xác định 1.217 vụ không vi phạm. Công tác kiểm soát tàu cá qua cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, mất kết nối VMS và những bất cập trong truy xuất nguồn gốc vẫn cần được khắc phục.

Tại Đồng Tháp, 100% tàu cá từ 6 m trở lên (1.479 tàu) đã đăng ký, đánh dấu và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia VN-Fishbase; có 875/895 tàu cá từ 15 m trở lên lắp đặt thiết bị VMS, đạt 97%. Tỉnh cũng tăng cường quản lý, kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, không để xuất lạch khai thác trái quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là các nhóm vi phạm được Thanh tra Chính phủ chỉ ra. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, không khoán trắng nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách. Việc gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) phải được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng từ nay đến cuối năm, gắn với phát triển ngành thủy sản bền vững.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện mục tiêu “5 không”: Không phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; không để vi phạm quy định về VMS tồn đọng hoặc kéo dài; không để lô hàng thủy sản không truy xuất được nguồn gốc; không để số liệu báo cáo sai lệch so với dữ liệu, hồ sơ thực tế, bảo đảm thông tin chính xác, trung thực và đồng bộ.