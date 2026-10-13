Gia Lai kết nối nông sản, ẩm thực với điện ảnh để thúc đẩy du lịch

Nâng giá trị nông sản từ ẩm thực và thương hiệu

Trong hai ngày 16 và 17/10, tại khách sạn ANYA, Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chuỗi hội thảo hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026, tập trung nâng cao giá trị nông sản qua ẩm thực, xây dựng thương hiệu và khai thác điện ảnh, truyền hình, nội dung số để quảng bá bản sắc Việt Nam, thu hút du khách.

Chuỗi Hội thảo chuyên đề văn hóa ẩm thực và du lịch Gia Lai 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10.

Chuỗi chương trình gồm Hội thảo "Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới" diễn ra ngày 16/10 và Hội thảo "Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch" ngày 17/10.

Hai hội thảo kết nối hành trình từ vùng nguyên liệu, món ăn, thương hiệu đến câu chuyện, màn ảnh và trải nghiệm điểm đến; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ nhân và nhà sáng tạo về những mô hình hợp tác có khả năng triển khai thực tế.

Trong đó, hội thảo ngày 16/10 tập trung vào các giải pháp chuẩn hóa chất lượng, ứng dụng công nghệ trong chế biến và bảo quản, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và kết nối đầu ra. Với thông điệp "Chuẩn hóa giá trị - Kể câu chuyện Việt - Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp, ẩm thực và du lịch tuần hoàn", chương trình hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng giá trị giữ lại cho người sản xuất trong chuỗi cung ứng.

Thông qua tri thức và sự sáng tạo của đầu bếp, nghệ nhân, nguyên liệu địa phương có thể trở thành món ăn đặc trưng, sản phẩm chế biến, quà tặng hoặc trải nghiệm du lịch. Chất lượng ổn định cùng câu chuyện về vùng đất, con người góp phần tạo bản sắc, xây dựng niềm tin và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà hàng, khách sạn, hệ thống phân phối trong nước và quốc tế.

Hội thảo ngày 17/10 mở rộng nội dung sang việc khai thác điện ảnh, truyền hình và video ngắn để quảng bá ẩm thực, du lịch, với thông điệp "Chuyển hóa di sản ẩm thực thành nội dung sáng tạo, sản phẩm du lịch và sức mạnh mềm quốc gia". Món ăn, tri thức chế biến, ký ức gia đình và đời sống cộng đồng được xem là nguồn tài nguyên của công nghiệp văn hóa, có thể trở thành chất liệu cho những câu chuyện giúp khán giả tìm hiểu và khám phá con người, vùng đất Việt Nam.

Các nội dung trao đổi hướng tới việc đưa văn hóa, ẩm thực vào kịch bản một cách tự nhiên, xác thực; lựa chọn định dạng điện ảnh, truyền hình và video ngắn phù hợp; phát triển năng lực sản xuất, bản địa hóa và phân phối nội dung để tiếp cận khán giả trong nước, quốc tế. Những trường hợp như "Tây Sơn Thất Hổ Tướng", "Muôn màu sắc Việt - Spicy Việt Nam" và hành trình từ "Gia đình Haha" đến "Quán nhà Haha" sẽ cung cấp góc nhìn thực tế về việc kết nối sáng tạo nội dung với quảng bá điểm đến.

Gia Lai thúc đẩy kết nối ẩm thực với sản phẩm du lịch

Bên cạnh quảng bá trên màn ảnh, hội thảo đặt vấn đề kết nối hành trình từ xem nội dung, tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ đến trải nghiệm và chia sẻ sau chuyến đi. Các hướng phát triển được gợi mở gồm bản đồ ẩm thực, tour phim và ẩm thực, trải nghiệm vùng nguyên liệu và mô hình "Hương vị Gia Lai - Taste of Gia Lai", qua đó tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm, đón khách và phát triển sinh kế địa phương.

Ẩm thực địa phương góp phần nâng cao giá trị nông sản, quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch Gia Lai.

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến biển, Gia Lai có cơ hội kết nối vùng nguyên liệu, sản phẩm OCOP, bản sắc ẩm thực và trải nghiệm du lịch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: "Về phía tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp; đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các ý tưởng và sáng kiến thiết thực được nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai hiệu quả. Tỉnh mong muốn các đề xuất hợp tác được cụ thể hóa bằng đối tác rõ ràng, sản phẩm cụ thể, lộ trình khả thi và thị trường hướng đến, trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên".

Các hướng hợp tác tập trung vào liên kết nông trại, hợp tác xã, cơ sở chế biến, nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp lữ hành và nhà phân phối; phát triển trải nghiệm mùa vụ, chế biến và thưởng thức nông sản; khuyến khích tiết kiệm tài nguyên, giảm thất thoát và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Trong quá trình này, người dân và nghệ nhân cần được tham gia, ghi nhận và hưởng lợi từ tri thức, kỹ năng, sản phẩm của mình; đồng thời, các nội dung sáng tạo và trải nghiệm du lịch phải tôn trọng bản sắc cộng đồng.