An Giang tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án nông nghiệp công nghệ cao

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khảo sát các dự án nông nghiệp công nghệ cao tại xã Châu Phú.

Ngày 13/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đến khảo sát các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Châu Phú.

Hai dự án được khảo sát gồm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản Bình Phú, quy mô 450ha, tổng vốn đầu tư 4.500 tỉ đồng; và Khu sản xuất giống cá tra ba cấp chất lượng cao Nam Việt Bình Phú, quy mô 150ha, tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng. Cả hai do Công ty TNHH MTV Nam Việt Bình Phú làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, hai dự án đã tạo được 90% quỹ đất, đưa vào sản xuất từ tháng 7-2024, phục vụ nhu cầu sản xuất, xuất khẩu cá tra và cá rô phi chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao đổi với các sở, ngành về giải pháp tháo gỡ vướng mắc hai dự án.

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành và Thanh tra tỉnh báo cáo, đề xuất phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Thông báo số 714-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đối với Công ty TNHH MTV Nam Việt Bình Phú, đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu tiếp tục khắc phục nguy cơ thất thoát ngân sách, bảo đảm tính pháp lý; đồng thời định hướng mở rộng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chế biến.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch linh hoạt để bổ sung cụm nhà máy chế biến trong năm 2026. Các sở, ngành cũng được yêu cầu rà soát, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, nhất là các tuyến đường thủy ra sông Hậu và kênh Vĩnh Tế, phục vụ vận chuyển hàng hóa.

Về năng lượng, tỉnh khuyến khích kết hợp nuôi trồng thủy sản với phát triển điện mặt trời, chủ động nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ.