Làm rõ trách nhiệm trong quản lý ngân sách, đầu tư công

Chiều 13/10, tại Nhà Quốc hội, UBKT-TC tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 7, thẩm tra các báo cáo về KT-XH, NSNN và hoạt động kiểm toán, chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Rà soát kỹ các đề xuất, làm rõ trách nhiệm và tính khả thi

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị các cơ quan rà soát kỹ lưỡng, bám sát định hướng của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của UBTVQH để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội. Báo cáo thẩm tra cần làm rõ căn cứ pháp lý, tính khả thi của các đề xuất và điều kiện thực hiện; đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, phải thể hiện rõ chính kiến, kiến nghị cụ thể để Quốc hội xem xét, quyết định.

Về dự án Luật NSNN (hợp nhất), Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong bố trí, sử dụng vốn đầu tư công; bảo đảm bao quát đầy đủ các nguồn lực ngân sách, phân cấp quản lý gắn với năng lực thực hiện và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, cần làm rõ cơ chế xử lý chồng chéo trong quản lý ngân sách và đầu tư công, nhất là trình tự điều chỉnh vốn, rút ngắn thời gian thực hiện, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Đối với công tác NSNN, việc lập dự toán thu, chi phải có căn cứ vững chắc, ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ trọng tâm và phù hợp khả năng cân đối. Vốn đầu tư công cần gắn với tiến độ, hiệu quả thực tế của từng dự án.

Các khoản chưa phân bổ chi tiết hoặc chậm giải ngân phải được làm rõ nguyên nhân, có giải pháp xử lý dứt điểm; đồng thời, tính toán mức bội chi, kế hoạch vay và trả nợ phù hợp với khả năng cân đối ngân sách những năm tiếp theo.

Gắn mục tiêu tăng trưởng với ổn định kinh tế vĩ mô

Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, năm 2026 và 2027 là những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm. Trong bối cảnh đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, đồng thời kiểm soát lạm phát, việc đánh giá cần sát thực tế, làm rõ chất lượng tăng trưởng, sức khỏe doanh nghiệp trong nước, nhu cầu và khả năng huy động vốn, nền tảng hấp thụ vốn, điều kiện thị trường, năng lượng và năng suất.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng phải đi đôi với kiểm soát lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, dù Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các dự án, vẫn còn những dự án chưa được giải quyết triệt để, khiến nguồn lực chậm đưa vào sử dụng. Vì vậy, cần đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế đã ban hành, xác định rõ trách nhiệm và sớm đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển kinh tế.

Đối với quyết toán, kiểm toán NSNN, các kết quả kiểm toán cần được sử dụng hiệu quả để chấn chỉnh công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công. Báo cáo thẩm tra phải phân tích nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm đối với những hạn chế trong lập, phân bổ dự toán và đề xuất kiến nghị xử lý cụ thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực UBKT-TC phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, tổng hợp đầy đủ ý kiến thảo luận, hoàn thiện các báo cáo thẩm tra bảo đảm chất lượng, thể hiện rõ chính kiến trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới.