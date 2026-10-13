Bỏ học thạc sĩ ở Pháp, chàng trai Việt từng không bán nổi 1 bát bún

Trần Doãn Hường bước đầu gặt hái thành quả khi khởi nghiệp quán ăn Việt tại Pháp.

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Tài chính ngân hàng tại Học viện Tài chính, Trần Doãn Hường (Leo Trần, sinh năm 1996) sang Pháp du học 2 năm ngành Quản trị nhà hàng khách sạn. Anh sau đó tiếp tục học lên thạc sĩ ngành Marketing và thường xuyên duy trì điểm số ở top đầu lớp.

Tuy nhiên, cuối năm 2024, khi chỉ còn khoảng 6 tháng là nhận tấm bằng thạc sĩ, Hường khiến cả gia đình, bạn bè lẫn giảng viên bất ngờ khi quyết định nghỉ học để khởi nghiệp, kinh doanh nhà hàng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hường nói đây không phải một quyết định bồng bột, nhưng cũng có sự mạo hiểm nhất định.

"Hơn một năm kinh doanh trên đất Pháp, tôi trải qua không ít khó khăn, thậm chí có những lần rơi vào khủng hoảng. Nhưng bù lại, tôi tự hào khi nhà hàng hiện bắt đầu đi vào vận hành ổn định, mở ra nhiều tiềm năng mới", anh nói.

Lan tỏa món ăn Việt

Trước khi sang Pháp, Hường xác định "chắc chắn sẽ kinh doanh, bất kể ngành nghề gì". Chàng trai Việt không thích môi trường công sở sáng chấm công, tối lại về ngày qua ngày.

"Tính tôi thích điều gì đó hơi phiêu lưu một chút", anh bày tỏ.

Vì đã có nền tảng kiến thức về tài chính, Hường học thêm và sâu hơn về ngành nhà hàng vì nhận thấy bản thân khởi nghiệp ngành này là thiết thực nhất. Sau 2 năm du học, anh có đủ kiến thức nền tảng để làm chủ nhà hàng như về luật, kế toán, marketing, nấu ăn, quản lý...

Sau đó, Hường nhận ra tầm quan trọng của marketing trong kinh doanh nên tiếp tục dành ra 3 năm học lên thạc sĩ. Với mục tiêu ngay từ đầu là kinh doanh, anh xác định những gì bản thân học đều sẽ bổ trợ cho việc này.

Hường chọn món bún bò Nam Bộ làm chủ đạo trong menu giới thiệu cho khách Pháp.

Thay vì món Nhật vốn được nhiều người Pháp biết đến và có sẵn thị trường rộng, bản thân cũng có kinh nghiệm làm trong bếp Nhật, Hường vẫn quyết định kinh doanh ẩm thực quê hương. Anh muốn góp phần giới thiệu món Việt đến bạn bè quốc tế, tạo hoặc cùng tạo ra một thương hiệu mạnh, bán món Việt mà người Pháp sẽ hiểu rằng "những món đó là của Việt Nam chứ không phải của quốc gia nào khác".

Với sự hướng dẫn, hỗ trợ của một đồng hương có kinh nghiệm, sở hữu 4 nhà hàng bán bún bò Nam Bộ, Hường cũng quyết định sẽ chọn đây là món chủ đạo.

"Tôi đã thử tìm hiểu và bất ngờ khi thấy người Pháp rất chuộng bún bò Nam Bộ, đôi khi còn hơn bánh mì hay phở", anh nói.

Các nguyên liệu Việt sẽ được Hường giữ nguyên, chỉ tăng giảm hương vị mặn nhạt cho vừa khẩu vị người Pháp vì họ không ăn được cay và thường ăn nhạt hơn người Việt.

Một góc nhà hàng của Hường ở Lyon.

Thời điểm gần kết thúc chương trình thạc sĩ cũng là lúc Hường tìm được một mặt bằng ưng ý ở thành phố Lyon, cũng vốn kinh doanh món Việt. Bạn bè, thầy cô đều thấy tiếc vì anh sắp tốt nghiệp, gia đình can ngăn. Khi đó, chỉ có vợ là người ủng hộ, tin vào quyết định của chàng trai sinh năm 1996.

"Tôi không biết làm gì hơn ngoài trấn an mọi người, giải thích rằng việc ra kinh doanh đã được tôi chuẩn bị kỹ từ chục năm trước chứ không phải hành động bộc phát. Việc tìm mặt bằng cũng là năm thứ 3 ròng rã nên khi có chỗ ưng là tôi hành động luôn", anh kể.

Có những ngày không bán nổi 1 bát bún

Có tham vọng, sự chuẩn bị về nhiều mặt, Hường thừa nhận bản thân vẫn phải đối mặt vô vàn khó khăn khi đưa kế hoạch kinh doanh ra thực tế vào khoảng tháng 3/2025.

"Cú tát" đầu tiên đến ngay từ các vấn đề mặt bằng. Vì thủ tục hành chính ở Pháp tốn khá nhiều thời gian, anh mất hơn 1 năm mới có thể hoàn tất mọi thủ tục mua mặt bằng, đổi tên bảng hiệu.

Ban đầu, giấy tờ chưa hoàn thiện, tên công ty vẫn thuộc chủ cũ nên thẻ ngân hàng không làm được, anh loay hoay tìm cách đưa tiền vào công ty để tiếp tục vận hành. Nhiều nhà cung cấp từ chối giao hàng vì chủ cũ nợ chưa trả quá nhiều. Thậm chí vì chủ cũ nợ tiền nhà hơn nửa năm, không minh bạch thông tin khi bán lại, Hường là người hứng trọn rắc rối, thậm chí bị kiện.

"Lúc đó, tôi rất hoảng vì vừa dùng hết vốn liếng để mua mặt bằng, giờ phải trả lại thì thật kinh khủng. May mắn sau đó, nhờ người hướng dẫn hỗ trợ, tôi đã hòa giải thành công", anh kể.

Hường trong một buổi trình bày kêu gọi vốn từ nhà đầu tư.

Ngoài chuyện mặt bằng, Hường còn phải chật vật để tìm được hương vị ổn định, làm hài lòng khẩu vị nhiều nhóm khách. Trong những tháng đầu tiên, anh thử và sai liên tục, không tìm ra nổi hướng đi đúng. Khách mất dần, đến mức có những ngày không bán nổi một bát hay liên tục nhận phản hồi 1 sao.

Anh bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân, xem là do khâu nêm nếm, đóng gói hay chất lượng nguyên liệu. Có lúc bát bún làm ra được người Pháp khen và rất thích, người Việt lại chê vì vị lạ quá.

"Sau đó, tôi dần tìm ra được hương vị dung hòa được khẩu vị hai bên. Dù vẫn nghiêng về tệp khách Pháp nhưng người Việt ăn cũng thấy ổn", anh nói.

Khoảng nửa năm trở lại đây, nhà hàng của Hường bắt đầu vận hành trơn tru, thực đơn, công thức cũng đã tương đối ổn định. Nhờ tập trung cải thiện tốc độ ra món, chất lượng phục vụ, hương vị món ăn đặc biệt là món bún bò Nam Bộ cùng cách làm truyền thông hiệu quả, nhà hàng của anh được nhiều bạn trẻ Việt và quốc tế đến ủng hộ.

Nhà hàng của Hường được nhiều thực khách Pháp ủng hộ.

Là một trong những nhân viên gắn bó lâu với nhà hàng của Hường ở vị trí làm bếp, Ngọc Hân (20 tuổi, du học sinh tại Lyon, Pháp) cũng cảm nhận được sự phát triển ổn định của nhà hàng. Cô đánh giá điều đó thể hiện ở lượng khách ghé thăm và sự chuẩn hóa, chuyên nghiệp ở các khâu vận hành.

"Tôi nhớ một ngày chủ nhật gần đây, quán rất đông khách. Cùng một lúc, đơn hàng từ các ứng dụng giao như Uber Eats, Deliveroo 'nổ' liên tục, kết hợp với lượng khách ăn tại chỗ. Dù áp lực công việc khi đó rất cao, đội ngũ vẫn phối hợp ăn ý và phục vụ tốt", cô nói.

Nhìn lại hành trình khởi nghiệp, Hường chưa bao giờ nghi ngờ lựa chọn của mình. Anh không phủ nhận tầm quan trọng của việc học, song cho rằng với bản thân, việc dừng lại khi đã suy xét kỹ để nắm bắt cơ hội là điều đúng đắn.

Hường hy vọng có thể cùng người hướng dẫn phát triển một thương hiệu Việt về bún bò Nam Bộ, theo hướng nhượng quyền kinh doanh. Và khi nhắc đến món này ở Pháp, mọi người sẽ nhớ đến thương hiệu của anh.

"Hy vọng trong tương lai, món bún bò Nam Bộ sẽ có ngày sánh ngang burger, pizza, sushi tại Pháp", anh bày tỏ.

Mai An