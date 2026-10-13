Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu chúc mừng các doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang.

Theo đó, Đoàn công tác đã đến thăm Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang, Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam và Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam.

KCN Long Giang có diện tích 540 ha, đã cho thuê 346,73 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 87,9%, với 64 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 59.518 tỷ đồng. Hiện KCN có 63 DN hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu như: Sản xuất kim loại, sản phẩm từ cao su và plastic, sản phẩm điện tử, chế biến thực phẩm, tạo việc làm cho khoảng 35.800 lao động.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu thăm, chúc mừng Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN tại KCN Long Giang tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 3,3 tỷ USD, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 2,979 tỷ USD, tăng 14,94%.

Tại chuyến thăm, các DN đã thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh trong những tháng đầu năm. Đồng thời, kiến nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ về việc lưu trú cho chuyên gia người nước ngoài; khó khăn trong tuyển dụng lao động. Riêng Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang mong muốn đầu tư phát triển thêm 1 KCN nữa trên địa bàn Đồng Tháp.

Phát biểu tại chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Thành Diệu đánh giá cao kết quả hoạt động của KCN Long Giang và các DN trong thời gian qua. Các DN đã đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các DN đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Diệu đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo các DN, doanh nhân và người lao động; chúc các DN tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với định hướng đầu tư thêm KCN của Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang, đồng chí Nguyễn Thành Diệu cho biết, hiện tỉnh đã quy hoạch phát triển thêm nhiều khu, cụm công nghiệp. Do đó, DN sẽ an tâm về mặt thủ tục.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam.

DN cố gắng nghiên cứu đầu tư KCN tại khu vực Gò Công. Hiện tỉnh dự kiến đầu tư một tuyến đường cao tốc hoặc chất lượng cao kết nối từ cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận về Gò Công, đi ngang qua KCN Dịch vụ dầu khí Soài Rạp và các KCN tại Gò Công. Tỉnh sẽ đưa vào quy hoạch và triển khai đầu tư sớm tuyến đường này.

Trong tháng 10 hoặc đầu tháng 11-2026, tỉnh sẽ tổ chức đấu giá khu đất để đầu tư khu phố chợ và nhà ở khoảng 10 ha tại xã Tân Phước 3. Hiện đã có các nhà đầu tư quan tâm dự án. Khi đó, dự án này sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho chuyên gia người nước ngoài, người lao động…