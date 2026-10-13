Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ nông sản trên nền tảng số

Tại xã Bình Điền, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang được thúc đẩy thông qua việc ứng dụng các nền tảng trực tuyến vào quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Với cách làm sáng tạo, các tổ chức đoàn thể xã đã kết nối với các cửa hàng trái cây trên địa bàn thành phố Huế, tổ chức livestream ngay tại vườn để giới thiệu nông sản đến người tiêu dùng.

Thông qua các phiên livestream, người bán trực tiếp giới thiệu sản phẩm, chia sẻ quy trình thu hoạch, tương tác với khách hàng và chốt đơn ngay trên nền tảng trực tuyến. Hình thức kinh doanh này góp phần rút ngắn quá trình kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, giúp nông sản đến tay khách hàng nhanh chóng, đồng thời mở ra hướng tiêu thụ mới cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh hoạt động bán hàng trực tuyến, xã Bình Điền còn tận dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối sản xuất nông nghiệp với du lịch và các giá trị văn hóa bản địa. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương đến đông đảo người dân và du khách.

Quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản qua nền tảng số. Ảnh: hue.gov.vn

Trên địa bàn thành phố Huế, việc ứng dụng công nghệ số trong tiếp cận thị trường đang dần được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ quảng bá sản phẩm đặc trưng, phát triển thương mại, dịch vụ đến xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư. Các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và kênh truyền thông trực tuyến tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với hoạt động truyền thông, việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, triển khai bán hàng trực tuyến, livestream giới thiệu sản phẩm và thanh toán không dùng tiền mặt đang mở ra những phương thức kinh doanh linh hoạt hơn. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh phân phối truyền thống, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể chủ động giới thiệu sản phẩm, tương tác trực tiếp với khách hàng, nắm bắt nhu cầu thị trường và điều chỉnh phương thức tiếp cận phù hợp. Qua đó, góp phần giảm bớt khâu trung gian, tiết kiệm chi phí quảng bá và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Để phát huy hiệu quả các phương thức tiếp cận thị trường trên môi trường số, thành phố Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nâng cao kỹ năng số; chú trọng chất lượng nội dung quảng bá, hình ảnh sản phẩm, thông tin về nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất và uy tín thương hiệu.

Đồng thời, thành phố tăng cường kết nối giữa các cơ sở sản xuất với đơn vị phân phối, doanh nghiệp du lịch và các nền tảng thương mại điện tử; khuyến khích xây dựng các mô hình quảng bá, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng ngành hàng. Đây là hướng đi góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế địa phương.