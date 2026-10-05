'Liệu đây có phải là sự cô đơn?' của 'bạn trai quốc dân' Eric Nam

Sau khi liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc mới trong năm nay bao gồm các đĩa đơn How the Fire Started, Miss Me More và Someday, Eric Nam dự định sẽ mang đến những câu chuyện chân thành hơn nữa cùng âm nhạc chất lượng cao thông qua album phòng thu thứ tư này. Người hâm mộ đang rất mong chờ được thấy những cảm xúc vừa man mác buồn vừa chân thật từng hé lộ trong video teaser sẽ được thể hiện như thế nào trong album sắp tới của anh.

Gần đây, Eric Nam đã ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí tổng hợp All My Anecdotes (viết tắt là ama) và tích cực hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm âm nhạc, phát thanh truyền hình và điện ảnh. Anh đã giành vị trí thứ ba trong chương trình thực tế sinh tồn The Traitors 4 của đài Peacock (Mỹ), đồng thời xác nhận sẽ tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Avatar Aang: The Last Airbender và góp mặt trong bộ phim K-Pop: The Debut.

Ngoài ra, Eric Nam đã hoàn thành thành công buổi biểu diễn Spotlight: Eric Nam tại Nhà hát Clive Davis thuộc Bảo tàng Grammy ở Los Angeles và tham dự lễ trao giải MTV Video Music Awards (MTV VMA) năm 2026. Vào ngày 3/10, anh đã biểu diễn tại Art Forest Festival 2026 diễn ra ở Công viên Seoul Children's Grand Park, nơi anh có dịp giao lưu cùng khán giả.

Album phòng thu thứ tư của Eric Nam, mang tên Confessions of a Lonely Heart, sẽ chính thức ra mắt trên các nền tảng phát trực tuyến âm nhạc từ 13h ngày 16/10 (giờ Hàn Quốc).