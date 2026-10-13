Dân vận khéo trong lực lượng Công an

Cán bộ, chiến sĩ phòng An ninh đối ngoại phối hợp với lực lượng biên phòng tuyên truyền vận động nhân dân xã Sốp Cộp phát triển kinh tế.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với đặc điểm địa bàn, lĩnh vực công tác. Năm 2026, toàn lực lượng đăng ký xây dựng mới 33 mô hình, tiếp tục duy trì 40 mô hình tập thể giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có 6 mô hình về xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; 11 mô hình văn hóa - xã hội; 1 mô hình phát triển kinh tế và 55 mô hình quốc phòng - an ninh.

Điển hình là mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông” do Phòng Cảnh sát giao thông triển khai từ tháng 8/2024. Thay vì chỉ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, kiểm soát điều kiện phương tiện và người điều khiển trước khi xuất bến. Đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền cho hơn 2.010 lượt lái xe; vận động 100% doanh nghiệp tham gia mô hình và 1.025 lái xe ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp kiểm tra hơn 300 lượt phương tiện trước khi xuất bến; kiểm tra ma túy trên 1.100 lượt, nồng độ cồn trên 3.000 lượt lái xe, không phát hiện trường hợp vi phạm qua các lượt kiểm tra này.

Công an xã Song Khủa hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.Ảnh công an cung cấp.

Thượng tá Đinh Văn Hiển, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, cho biết: Thông qua mô hình, nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của chủ doanh nghiệp và đội ngũ lái xe có chuyển biến tích cực. Việc tăng cường kiểm tra điều kiện kỹ thuật phương tiện, kiểm soát nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe góp phần phòng ngừa nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông. Mô hình đã được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an nhân dân.

Nếu như ở lĩnh vực giao thông, dân vận khéo bắt đầu từ việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, lái xe, thì tại địa bàn biên giới, công tác dân vận được thực hiện bằng sự gần gũi, gắn bó với đồng bào. Tại xã Sốp Cộp, Phòng An ninh đối ngoại triển khai mô hình “Thực hiện bốn cùng với dân trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới”, cán bộ, chiến sĩ thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào”, trực tiếp xuống địa bàn tìm hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền pháp luật, vận động bà con tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh, cho biết: Đơn vị đã cử hơn 50 lượt cán bộ xuống cơ sở; tổ chức 10 cuộc tuyên truyền cho 1.500 lượt cán bộ, nhân dân; tiếp xúc 90 lượt người có uy tín. Cùng với đó, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn tại trường học, với tổng trị giá tiền và hiện vật gần 100 triệu đồng. Từ việc bám địa bàn, gần gũi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nắm bắt kịp thời tình hình, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông kiểm tra hành chính phương tiện giao thông chở khách.

Cùng với các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, phong trào “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an Sơn La còn lan tỏa bằng những hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới. Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh triển khai nhiều chương trình thiện nguyện, với tổng kinh phí trên 3,2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng điểm trường, nhà bán trú; tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới”, Tết trồng cây; tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Công an tỉnh tiếp tục tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng 35 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trụ sở Công an tỉnh; duy trì Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống thanh niên”, sẵn sàng hỗ trợ người bệnh khi cần truyền máu khẩn cấp. Các mô hình, dự án như “Nuôi em Mộc Châu”, “Hạnh phúc cho em” tiếp tục được duy trì, hỗ trợ xây dựng điểm trường, nhà nội trú, nhà hạnh phúc tại các xã, phường, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của trẻ em, chia sẻ khó khăn với người dân, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa...

Đại tá Hoàng Vinh Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” thiết thực. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Những kết quả trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần giúp lực lượng Công an nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin và vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.