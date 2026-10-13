Bắc Ninh thu hoạch gần 50% diện tích lúa mùa

Trong đó, tại các xã, phường thuộc khu vực Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật liên xã, phường số 4 (khu vực Tân Yên, Hiệp Hòa cũ) ghi nhận diện tích lúa đã thu hoạch đạt từ 70-80% kế hoạch; các xã, phường thuộc khu vực Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật liên xã, phường số 1 và số 3 ghi nhận diện tích lúa đã thu hoạch đạt từ 45-50% kế hoạch; các xã, phường thuộc khu vực Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật liên xã, phường số 2 ghi nhận diện tích lúa đã thu hoạch đạt từ 20-25% kế hoạch.

Nông dân phường Tam Sơn thu hoạch lúa mùa.

Nhờ đẩy mạnh sử dụng máy gặt đập liên hợp với tỷ lệ cơ giới hóa đạt khoảng 98% nên tiến độ thu hoạch được đẩy nhanh, góp phần giải phóng sức lao động cho người dân. Hiện tại, giá dịch vụ thu hoạch lúa mùa từ 120.000 - 200.000 đồng/ sào (tùy từng địa phương và thời điểm).

Đánh giá sơ bộ, năng suất lúa trung bình trong vụ mùa năm nay đạt khoảng 54-55 tạ/ha, tăng 4-5 tạ/ha so vụ mùa năm 2025.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 10 và 11/2026, nền nhiệt độ và lượng mưa tương đương với trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất. Để bảo vệ năng suất lúa mùa và hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương hướng dẫn nông dân tranh thủ điều kiện thuận lợi, thu hoạch lúa nhanh, gọn theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết và sinh vật hại cuối vụ gây ra, đồng thời, giải phóng đất gieo trồng cây vụ đông kịp thời vụ.