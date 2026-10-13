Cảnh báo rủi ro thiên tai lũ quét, sạt lở ở Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 12/10 đến 4 giờ ngày 13/10), khu vực các tỉnh/thành phố Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to như: Hải Lâm 54mm (Quảng Trị); Phú Sơn 91mm, Lộc Tiến 85,4mm (TP. Huế); Hoa Phu 43,2mm (TP. Đà Nẵng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Còn 3 tỉnh thành miền Trung có nguy cơ lũ quét và sạt lở. Ảnh minh hoạ - PV

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Trị 10-20mm, có nơi trên 60mm; TP. Huế và TP. Đà Nẵng 20-30mm, có nơi trên 80mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Quảng Trị: Ba Lòng, Đakrông, Hải Lăng, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Khe Sanh, La Lay, P. Quảng Trị, Tà Rụt, Tân Lập

TP Huế: P. Phú Bài; A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, Phú Lộc

TP Đà Nẵng: Khâm Đức, Nam Trà My, P. Hải Vân, Tam Mỹ, Trà Liên, Trà Vân

Trên biển, hiện nay (13/10), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Ngày và đêm 13/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Để tránh rủi ro, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khuyến cáo người dân luôn luôn cảnh giác, đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa, lũ quét (cả ở thượng lưu) trên mọi phương tiện như tivi, loa, đài, internet.

Cùng với đó, người dân nên tham gia tích cực các cuộc họp thôn bản để biết thông tin về mưa lũ và các biện pháp phòng ngừa; xác định vị trí an toàn hơn có thể trú ẩn khi có tình huống xảy ra; thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu lũ quét; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, an toàn tính mạng là quan trọng nhất.

Người dân cũng cần lưu ý phương án chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây; chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực, vị trí cao hơn; tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, không được lội qua sông, suối, ngầm, tràn, đường bị ngập…

Ngoài ra, người dân không được đánh cá, vớt củi, bơi qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc thấy có dấu hiệu bất thường như nước từ trong chuyển sang đục dần; không lội xuống nước nếu nhìn thấy dây điện hoặc cột điện bị đổ xuống nước; đồng thời hạn chế đi lại qua sông, suối, không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh.

Về lâu dài, người dân lưu ý không nên xây nhà tại những nơi thường xuyên có lũ xảy ra, nơi gần dòng chảy, có độ dốc cao; không phá rừng đầu nguồn hoặc khai thác gỗ bừa bãi, để giảm tránh nguy cơ lũ quét.

Đối với sạt lở đất, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai chỉ ra một số dấu hiệu nhận biết nguy cơ như: Tình trạng mưa nhiều ngày, mưa lớn; vết nứt tường nhà, sườn, đồi, mái dốc, cây nghiêng; nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục; mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất.

Trong điều kiện trên, người dân sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên; chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn, dấu hiệu không bình thường; thường xuyên theo dõi tin tức trên báo đài, tivi về các đợt mưa lớn, kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao; thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu sạt lở.

Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo người dân tìm hiểu xem khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa, chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất để kịp thời báo cáo chính quyền địa phương; gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa; hướng dẫn các thành viên trong gia đình,các biện pháp phòng tránh cần thiết; chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây; trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất.