Chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu tăng lần đầu tiên kể từ năm 2010

Từ ngày 9 đến 12-10, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Peru nhằm góp phần củng cố quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng, tổ chức chính trị, xã hội của Peru, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.