Chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu tăng lần đầu tiên kể từ năm 2010
Trong báo cáo thường niên 2026 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Trung tâm nghiên cứu Sáng kiến Oxford về nghèo đói và phát triển con người công bố ngày 12/10, chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu đã tăng lần đầu tiên kể từ khi được thiết lập vào năm 2010, khi số người sống trong cảnh nghèo đói tăng 51,5 triệu so với năm trước, lên 1,2 tỷ người.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/chi-so-ngheo-da-chieu-toan-cau-tang-lan-dau-tien-ke-tu-nam-2010/7395.html