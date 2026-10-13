Huế siết an toàn hồ đập mùa mưa lũ

Tại TP Huế, hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Ngoài ra, trong mỗi mùa mưa lũ, việc vận hành các hồ theo đúng quy trình, phù hợp với diễn biến thời tiết góp phần bảo đảm an toàn công trình, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Theo Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi TP Huế, thành phố hiện có 56 công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, trong đó 1 hồ chứa nước là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (hồ chứa nước Tả Trạch).

Các đơn vị quản lý hồ đập tiến hành rà soát, tu sửa nhằm đảm bảo an toàn công trình. Ảnh: HK.

Ngoài ra, có hơn 50 hồ chứa thủy lợi nhỏ và 275 đập dâng, phân bố tại 23/40 địa phương, cung cấp nguồn nước cho gần 62.000 ha đất nông nghiệp, cấp hơn 1,2 tỷ m³ nước cho sinh hoạt, công nghiệp, kết hợp phát điện, phòng chống lũ, hạn hán, xâm nhập mặn và cải thiện môi trường.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu TP Huế cho biết, hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá công tác an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2026.

Theo đó, thời điểm kiểm tra, mực nước của tất cả các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đều đang ở cao trình mực nước chết và xấp xỉ mực nước chết. Kiểm tra trực quan, vận hành thử các thiết bị, các hạng mục đầu mối công trình, trang thiết bị vận hành đều hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, vẫn có một số hạng mục phụ trợ hư hỏng, một số đập đất có hiện tượng sạt trượt mái và thấm nhẹ, các thiết bị cơ khí đã xuống cấp. Trong đó, một số công trình đường quản lý và công trình trên kênh xuống cấp, chưa được đầu tư nâng cấp...

Đối với thủy điện, TP Huế hiện có 13 công trình hoạt động. Theo báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của các chủ sở hữu công trình, các đập, hồ chứa thủy điện đều bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi cho hay, để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2026 đã kiến nghị UBND TP Huế bố trí kinh phí để triển khai các dự án nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa Hà Ròi, Thủy Yên, Cây Mang, Nam Giảng.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị đánh giá tổng thể thực trạng an toàn các công trình đầu mối, có chỉ đạo cụ thể, sát với tình hình thực tế và phương án bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2026.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế kiểm tra thực địa và làm việc với các chủ hồ thủy lợi, thủy điện. Ảnh: NK.

Tại buổi kiểm tra thực địa và làm việc với các chủ hồ thủy lợi, thủy điện, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các chủ hồ thực hiện nghiêm quy trình vận hành, thường xuyên theo dõi sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước và tình hình dòng chảy. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để có phương án điều tiết phù hợp trong từng tình huống.

Đặc biệt trong mùa mưa lũ, việc vận hành phải tuân thủ các quy định và chỉ đạo của cơ quan phòng, chống thiên tai. Đối với những tình huống thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, cần chủ động nghiên cứu các phương án vận hành linh hoạt, tạo dung tích đón lũ phù hợp trên cơ sở tính toán chặt chẽ. Vừa nâng cao khả năng cắt giảm lũ cho hạ du, vừa bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu tuyệt đối không chủ quan đối với các hồ chứa lớn, kể cả những công trình đã được đầu tư tương đối đồng bộ, kiên cố. Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra công trình, thiết bị, hệ thống cảnh báo, cũng như chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó, vật tư, phương tiện và lực lượng để xử lý kịp thời khi xảy ra tình huống bất thường.