Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách trong Công an nhân dân

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham gia lớp hội thảo có đại diện lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an và 240 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp của Công an 19 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra phía bắc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân nhấn mạnh, công tác truyền thông chính sách có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong xã hội, bảo đảm các chính sách, quy định pháp luật được tiếp cận đầy đủ, kịp thời và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, trình Quốc hội thông qua 25 luật và 3 nghị quyết, tạo hành lang pháp lý quan trọng phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận nhằm làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, đó là công tác truyền thông chính sách đã góp phần giúp các dự án luật, nghị quyết nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, qua đó nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng thực thi của pháp luật. Tuy nhiên, hình thức truyền thông ở một số nơi chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của khoa học, công nghệ; việc lựa chọn phương thức truyền thông có lúc chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm địa bàn; cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng pháp luật và truyền thông chính sách chưa thật sự chặt chẽ. Nguồn nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ công tác này còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra…

Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn, các đại biểu cũng đã đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông; đa dạng hóa phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, tổ chức, địa phương và phát huy vai trò của người dân trong tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân khẳng định, những ý kiến trao đổi tại hội thảo là cơ sở quan trọng để tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo triển khai các giải pháp thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.