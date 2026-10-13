Tự lực hậu cần, bảo đảm đời sống bộ đội

Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 833, việc công khai tài chính tại bếp ăn luôn được duy trì đều đặn hằng ngày; quy trình xuất, nhập thực phẩm, nấu ăn đối chứng được thực hiện chặt chẽ để từng bữa cơm của bộ đội được bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định lượng, nguồn thực phẩm được kiểm soát, chất lượng bữa ăn ngày càng nâng lên. Thiếu tá Hà Văn Minh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 833 chia sẻ: “Đối với chiến sĩ, sau nhiều giờ luyện tập cường độ cao dưới thao trường, cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng, giá trị của một bữa ăn bảo đảm chất lượng càng được thể hiện rõ. Một khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp chiến sĩ nhanh chóng phục hồi sức khỏe, duy trì thể lực và tiếp tục thực hiện tốt các nội dung huấn luyện”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Dĩnh tăng gia sản xuất.

Tại khu tăng gia của đơn vị, vừa chăm sóc vườn bắp cải, giàn đậu đũa xanh mướt, binh nhất Lưu Quang Cường và các chiến sĩ của Trung đội 1 (Đại đội 1, Tiểu đoàn 1) cho biết: “Các loại rau ngắn ngày sẽ thu hoạch vào tháng tới, một số khác dài ngày hơn sẽ bảo đảm cho các tháng cuối năm. Chúng tôi xác định những luống rau được chăm sóc mỗi ngày không chỉ tạo thêm nguồn thực phẩm sạch mà còn góp phần giảm chi phí ngân sách, ổn định đời sống bộ đội”.

Để nâng chất lượng bữa ăn hằng ngày, cán bộ, nhân viên hậu cần của đơn vị chú trọng xây dựng thực đơn phù hợp với cường độ huấn luyện, đủ định lượng, dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc duy trì nền nếp kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm từ khâu tiếp nhận đến chế biến góp phần giúp bộ đội yên tâm công tác, có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Dĩnh, công tác hậu cần được triển khai phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị. Tận dụng diện tích đất hiện có, cán bộ, chiến sĩ quy hoạch khu vực trồng rau xanh, chăm sóc cây ăn quả và từng bước phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp. Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Tâm, nhân viên phục vụ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Dĩnh, để có nguồn thực phẩm dồi dào nhập bếp, khu tăng gia của đơn vị được quy hoạch khoa học theo mô hình vườn, giàn, ao cá, chuồng trại; đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm... do đó, cơ bản tự túc 100% nguồn rau xanh, thịt, cá, sản phẩm tăng gia có chất lượng, đa dạng chủng loại.

Công tác hậu cần tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh được triển khai đồng bộ trên nhiều mặt, hàng nghìn bộ quân trang được bảo đảm đúng, đủ, kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Việc đăng ký, quản lý, cấp phát quân trang, nhất là cho chiến sĩ mới được thực hiện nghiêm túc.

Điều ghi nhận ở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Dĩnh là tăng gia sản xuất chú trọng hiệu quả và tính bền vững. Việc lựa chọn giống cây, loại vật nuôi được tính toán theo mùa vụ, điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu sử dụng để tăng gia đến đâu, hiệu quả đến đó. Từ việc tận dụng diện tích đất, nguồn nước, thời gian lao động hợp lý giúp hoạt động tăng gia sản xuất vừa góp phần thực hiện hậu cần tại chỗ, vừa nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh cho biết: “Cách làm hiệu quả này đang được nhân rộng ở nhiều đơn vị khác. Qua đó, hoàn thành chỉ tiêu chung của toàn lực lượng vũ trang thành phố. Thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị đều có nguồn rau xanh gối vụ, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị. 9 tháng đầu năm 2026, thu từ tăng gia sản xuất và dịch vụ hậu cần trung bình đạt khoảng 1 triệu đồng/người”.

Công tác hậu cần tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh được triển khai đồng bộ trên nhiều mặt, hàng nghìn bộ quân trang được thực hiện đúng, đủ, kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Việc đăng ký, quản lý, cấp phát quân trang, nhất là cho chiến sĩ mới được thực hiện nghiêm túc. Công tác quân y cũng được chú trọng, góp phần duy trì quân số khỏe đạt hơn 98,86%.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong năm 2026, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật chủ động tham mưu cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì tốt nền nếp xây dựng chính quy doanh trại, bảo đảm đúng đủ tiêu chuẩn, định lượng, an toàn vệ sinh... Tổng hợp nhu cầu đăng ký nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, báo cáo Bộ Quốc phòng đúng thời gian quy định. Đồng thời, tham mưu xây dựng kế hoạch phù hợp với từng nhiệm vụ, từng lực lượng và từng địa bàn. Vật chất hậu cần được quản lý chặt chẽ; phương tiện vận tải được bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên; các phương án bảo đảm cho nhiệm vụ đột xuất được rà soát, bổ sung.

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng vũ trang phải cơ động nhanh, hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp, địa bàn khó khăn. Vì vậy, công tác hậu cần được chuẩn bị theo hướng “đi trước một bước”, để bộ đội có đủ sức khỏe, phương tiện và vật chất thực hiện nhiệm vụ an toàn, hiệu quả. Cùng với bảo đảm thường xuyên, các đơn vị chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ vật chất, ngân sách; nâng cao hiệu quả sử dụng doanh trại, điện, nước, xăng dầu. Đây vừa là yêu cầu trong xây dựng chính quy, vừa góp phần tạo nguồn lực để đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thực tiễn công tác cho thấy, hậu cần là một trong những yếu tố trực tiếp bảo đảm sức khỏe, sức cơ động và sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.