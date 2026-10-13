Dân chủ từ việc dân cần

ĐBP - Dân chủ ở cơ sở được nhận diện rõ nhất từ những việc gần gũi với đời sống. Khi người dân được biết, được bàn, được tham gia và giám sát, mỗi ý kiến chính đáng được tôn trọng, sự đồng thuận được bồi đắp từ những việc cụ thể.

Cuộc đối thoại về phát triển vùng nguyên liệu dứa tại xã Na Sang mới đây là một trong những hoạt động cụ thể phát huy quyền làm chủ của người dân. Những băn khoăn về mở rộng diện tích, kỹ thuật canh tác, hỗ trợ giống, phân bón và đầu ra sản phẩm được bà con trực tiếp trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương. Tại cuộc đối thoại, lãnh đạo xã và cơ quan chuyên môn đã giải đáp nội dung người dân quan tâm; những kiến nghị thuộc thẩm quyền được cam kết giải quyết, vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét. Việc lắng nghe, trao đổi trực tiếp giúp chính quyền nắm sát nhu cầu thực tế, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai chủ trương phát triển kinh tế.

Không riêng lĩnh vực sản xuất, việc công khai, lấy ý kiến người dân được xã Na Sang chú trọng trong triển khai các dự án, nhất là nội dung liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Ông Vũ Văn Thắng, Trưởng bản Na Pheo cho biết, các chủ trương, phương án liên quan trực tiếp đến quyền lợi của bà con đều được chính quyền địa phương tổ chức họp bàn, công khai để người dân nắm rõ, tham gia ý kiến và trao đổi những vấn đề còn băn khoăn. Qua đó, người dân có điều kiện thực hiện quyền làm chủ, cùng chính quyền tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Cùng với phát huy dân chủ trong bàn bạc, quyết định các công việc chung, xã Na Sang chú trọng tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh. Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp 20 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị về những vấn đề liên quan đến đất đai, vụ việc phát sinh trong đời sống. Những nội dung thuộc thẩm quyền được địa phương tiếp nhận, xem xét, giải quyết kịp thời. Việc lắng nghe, xử lý những vấn đề cụ thể, sát với đời sống người dân thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của chính quyền, góp phần hạn chế vướng mắc kéo dài, củng cố niềm tin và sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Ông Lò Văn Thủy (bên trái), Phó Bí thư Chi bộ bản Bó Hóng trao đổi với người dân về việc phân bổ phân bón hỗ trợ sản xuất ngô.

Tại bản Bó Hóng, phường Mường Thanh, quyền làm chủ của người dân được phát huy thông qua việc trực tiếp tham gia bàn bạc, đóng góp công sức, đất đai để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Trong quá trình xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu, Chi bộ bản xác định rõ những phần việc cần triển khai, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân từ khâu bàn bạc, thống nhất cách làm đến trực tiếp tham gia và giám sát. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, người dân bản Bó Hóng đã hiến hơn 2.000m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công để nâng cấp đường nội bản và đường nội đồng.

Chị Lò Thị Tim, bản Bó Hóng cho biết: Trước khi làm đường, bà con được họp bàn, thống nhất nên ai cũng hiểu làm đường để phục vụ chính mình. Để có được con đường rộng như thế này, người dân trong bản đã cùng góp sức. Giờ đường đẹp, đi lại thuận tiện hơn, ai cũng phấn khởi vì trong đó có phần đóng góp của gia đình mình.

Ông Lò Văn Thủy, Phó Bí thư Chi bộ bản Bó Hóng cho rằng, muốn tạo được sự đồng thuận thì trước hết phải để người dân biết rõ, được bàn bạc và tham gia ý kiến về những công việc liên quan trực tiếp đến đời sống của mình. Những ý kiến, kiến nghị của bà con cần được lắng nghe, phản hồi kịp thời; nội dung đã thống nhất phải được thực hiện công khai, minh bạch để người dân cùng theo dõi, giám sát. Khi quyền làm chủ được tôn trọng và phát huy, người dân sẽ thêm tin tưởng, chủ động đóng góp công sức, cùng địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương, phần việc chung.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 đã cụ thể hóa những quyền gắn với đời sống của người dân ở xã, phường và cộng đồng dân cư; quyền làm chủ của Nhân dân được cụ thể hóa trong những công việc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng dân cư. Những quy định này càng có ý nghĩa trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp đang vận hành, địa bàn quản lý của nhiều xã, phường rộng hơn sau sắp xếp. Chính quyền gần dân thể hiện rõ ở khả năng nắm bắt, tiếp nhận và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Một kiến nghị được trả lời rõ ràng; một công trình được công khai để người dân tham gia giám sát; một chủ trương được đưa ra bàn bạc trước khi triển khai đều góp phần củng cố sự gắn bó, đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân.

Khi người dân được đặt đúng vị trí chủ thể, sức dân được khơi dậy từ những việc thiết thực nhất. Biết để hiểu, bàn để thống nhất, tham gia giám sát và thụ hưởng thành quả, người dân có thêm niềm tin và trách nhiệm với những công việc chung. Từ đó, sự đồng thuận được bồi đắp, trở thành nguồn lực quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển mỗi địa phương.