Thanh Hóa còn hơn 370 ha mặt bằng cần tháo gỡ trong giai đoạn nước rút

Giải phóng mặt bằng đạt 83,38%

Phóng viên ghi nhận ngày 13/10, tại khu vực triển khai Dự án đường nối Tp.Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn qua xã Hợp Tiến, không khí giải phóng mặt bằng diễn ra khẩn trương. Chính quyền địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tháo dỡ công trình và di chuyển tài sản để bàn giao đất cho đơn vị thi công.

Dự án đi qua địa bàn xã Hợp Tiến dài 7,1 km, với tổng diện tích đất cần thu hồi 29,34 ha, liên quan đến 525 hộ dân. Đây là một trong những đoạn tuyến có khối lượng giải phóng mặt bằng đáng kể, đòi hỏi sự phối hợp giữa chính quyền và người dân.

Các hộ dân xã Hợp Tiến khẩn trương di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo UBND xã Hợp Tiến, đến ngày 9/10, đã có 516 trong tổng số 525 hộ đồng thuận nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, đạt hơn 98%. Riêng trong đợt chi trả ngày 9/10, địa phương thực hiện thanh toán cho 40 hộ với tổng kinh phí hơn 76 tỷ đồng.

Để hoàn thành phần việc còn lại, xã đang huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, đối thoại, giải thích chính sách và hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình. Mục tiêu là bàn giao mặt bằng toàn tuyến theo chỉ đạo của tỉnh trước ngày 15/10/2026.

Dự án đường nối Tp.Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân được xác định là tuyến giao thông quan trọng, kết nối trung tâm đô thị với sân bay, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển kinh tế của tỉnh. Tiến độ giải phóng mặt bằng vì vậy có ý nghĩa trực tiếp đối với việc triển khai các hạng mục xây dựng.

Dự án đường nối Tp.Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân được xác định là tuyến giao thông quan trọng, công tác GPMB đang được đẩy mạnh tại các địa phương có dự án đi qua.

Không chỉ Hợp Tiến, tại xã Hoằng Hóa, công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công cũng đang được tập trung thực hiện trong giai đoạn cuối năm.

Theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23/2/2026 của UBND tỉnh, xã được giao giải phóng mặt bằng 6 dự án với tổng diện tích 16,3 ha. Đến ngày 11/10, địa phương đã hoàn thành 5/6 dự án. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng thực tế đạt 29,97 ha, vượt 14,17 ha so với kế hoạch được giao.

Cùng với đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng ghi nhận kết quả tích cực. Đến ngày 10/10, xã đã giải ngân đạt 95,6% kế hoạch, phấn đấu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu trước ngày 15/11.

Tại xã Ngọc Lặc, hai dự án lớn là Hồ Thanh Niên và Chỉnh trang đô thị Ngọc Lặc đang được địa phương tập trung tháo gỡ các phần việc còn lại.

Đối với dự án Hồ Thanh Niên, tổng diện tích cần thu hồi là 13,3 ha, ảnh hưởng đến 169 hộ gia đình và một tổ chức. Đến nay, địa phương đã kiểm đếm được 12,4 ha, tương đương 93,2% diện tích phải thu hồi; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho 160 hộ trên diện tích 11,6 ha.

Kết quả giải phóng mặt bằng dự án đạt khoảng 198,6% chỉ tiêu diện tích tỉnh giao cho xã trong năm 2026. Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh địa phương phải đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến đầu tư xây dựng và chỉnh trang đô thị.

Chi trả tiền bồi thường, GPMB cho các hộ dân có dự án đi qua.

Trong khi đó, dự án Chỉnh trang đô thị Ngọc Lặc đã giải phóng mặt bằng gần như toàn bộ diện tích.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Ngọc Lặc cho biết, qua rà soát và phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công, địa phương chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt khả năng xử lý. Tuy nhiên, tại một số dự án, tiến độ giải ngân còn thấp, nhất là những công trình sử dụng nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu. Công tác giải phóng mặt bằng cũng còn một số trường hợp phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, kiểm đếm và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ.

Vẫn còn 370 ha chờ được tháo gỡ

Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế ngày 12/10, UBND tỉnh Thanh Hóa xác định giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ cần tập trung trong giai đoạn nước rút của năm.

Theo báo cáo, đến ngày 9/10, toàn tỉnh đã giải phóng được 1.858,54 ha trong tổng số 2.228,98 ha theo kế hoạch, đạt 83,38%. Như vậy, vẫn còn hơn 370 ha chưa hoàn thành.

Đáng chú ý, dù đã có 47 xã, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu, vẫn còn 49 địa phương có tỉ lệ giải phóng mặt bằng thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Ngoài diện tích theo kế hoạch, các địa phương đã giải phóng thêm 346,75 ha.

Toàn tỉnh đã hoàn thành GPMB 83,38% .

Kết quả này cho thấy sự chênh lệch khá lớn về tiến độ giữa các địa phương. Trong khi một số nơi đã hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu, nhiều xã, phường vẫn phải xử lý những phần việc tồn đọng liên quan đến nguồn gốc đất, kiểm đếm, phương án bồi thường và sự đồng thuận của người dân.

Không chỉ giải phóng mặt bằng, các nhiệm vụ phục vụ kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV cũng đang được triển khai đồng thời.

Trong số 10 dự án sản xuất, kinh doanh phải hoàn thành, đi vào hoạt động trong tháng 10, đến ngày 10/10 đã có 6 dự án hoàn thành.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, với vai trò Tổ trưởng các tổ công tác, trực tiếp làm việc tại những xã, phường và dự án đang dừng thi công, gặp vướng mắc lớn về mặt bằng để xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chính quyền các xã, phường được yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và thời gian bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Những địa phương có tỉ lệ thực hiện thấp phải khẩn trương triển khai giải pháp nâng cao tiến độ.