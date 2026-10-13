Xã An Khánh: Nhiều vi phạm về trật tự đô thị tại khu đất dịch vụ An Thọ

Những bất cập tại khu đất dịch vụ

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về quyết liệt xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ghi nhận tại khu đất dịch vụ An Thọ, xã An Khánh vẫn còn những bất cập cần được kiểm tra, chấn chỉnh.

Vật liệu xây dựng tập kết thiếu gọn gàng, lấn ra vỉa hè khu vực sân bóng An Thọ, ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ. Ảnh: NT

Tại đây, nhiều xưởng sửa chữa ô tô, kho chứa hàng, nhà xưởng và cửa hàng vật liệu xây dựng đang hoạt động. Tuy nhiên, tình trạng tập kết vật liệu thiếu gọn gàng, lấn ra vỉa hè khu vực sân bóng An Thọ không chỉ ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ mà còn gây mất mỹ quan, vệ sinh chung.

Đáng chú ý, tại một số vị trí trong khu đất dịch vụ, phế thải xây dựng được tập kết thành đống lớn, có dấu hiệu san gạt mặt bằng. Cùng với việc vật liệu xây dựng được bày, tập kết thiếu ngăn nắp, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi bẩn, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu vực.

Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi tập kết vật liệu, ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự đô thị. Ảnh: NT

Bên cạnh các vấn đề về trật tự đô thị, hoạt động của cơ sở này cũng đặt ra yêu cầu kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn PCCC, nhất là hệ thống, phương tiện chữa cháy và lối thoát nạn. Việc kiểm tra cần căn cứ quy định áp dụng đối với từng loại hình cơ sở, qua đó xác định rõ những tồn tại và yêu cầu khắc phục theo quy định.

Các xưởng sửa chữa ô tô, nhà xưởng và kho chứa hàng tại khu đất dịch vụ An Thọ cần được kiểm tra về PCCC. Ảnh: NT

Theo ghi nhận, một số công trình vi phạm đã nhận thông báo liên quan đến việc ngừng cung cấp điện, nước để phục vụ công tác xử lý. Tuy nhiên, những bất cập về tập kết vật liệu, phế thải xây dựng và sử dụng vỉa hè tại khu đất dịch vụ An Thọ vẫn cần được rà soát tổng thể, xác định cụ thể từng trường hợp và trách nhiệm khắc phục, tránh tình trạng vi phạm kéo dài.

Công trình tại khu đất dịch vụ An Thọ thuộc diện được yêu cầu khắc phục vi phạm, đồng thời có thông báo về việc ngừng cung cấp điện, nước. Ảnh: NT

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc tại hiện trường, khi phóng viên phản ánh vị trí có lượng lớn phế thải xây dựng đổ thành đống cao, cán bộ chuyên môn của xã đi cùng mới tiếp nhận thông tin để xem xét. Thực tế này cho thấy việc kiểm tra, nắm bắt hiện trạng tại một số vị trí cần được tăng cường, bảo đảm các dấu hiệu vi phạm được phát hiện, xác minh và xử lý kịp thời, góp phần lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn PCCC và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Rà soát hiện trạng, khẩn trương khắc phục

Trao đổi về công tác quản lý tại khu đất dịch vụ An Thọ, Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã An Khánh Bùi Thế Gia cho biết, địa phương đang rà soát các công trình, hoạt động kinh doanh trên địa bàn, tập trung vào những vấn đề liên quan đến trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và an toàn PCCC. Qua kiểm tra, các tồn tại sẽ được ghi nhận, lập biên bản hiện trạng và yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục theo quy định.

Vật liệu xây dựng tập kết thiếu gọn gàng, lấn ra vỉa hè khu vực sân bóng An Thọ, ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ. Ảnh: NT

Theo Phó Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã An Khánh Lê Thanh Tới, bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, tập kết vật liệu, thu gom phế thải và bảo đảm vệ sinh môi trường. "Đối với những trường hợp chưa khắc phục hoặc có dấu hiệu vi phạm, cơ quan chuyên môn sẽ rà soát hồ sơ, xác định rõ nội dung để tham mưu UBND xã xử lý theo thẩm quyền; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành", ông Lê Thanh Tới nói.

Phế thải xây dựng đổ thành đống tại khu đất dịch vụ An Thọ. Ảnh: NT

Từ thực tế ghi nhận, yêu cầu đặt ra đối với chính quyền xã An Khánh là tăng cường kiểm tra toàn diện khu đất dịch vụ An Thọ, làm rõ tình trạng tập kết vật liệu, đổ phế thải xây dựng và các hoạt động kinh doanh có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, an toàn cộng đồng. Việc rà soát cần được thực hiện đồng bộ, không chỉ giới hạn ở những công trình đã được phản ánh.

Đối với tình trạng vật liệu xây dựng tràn ra vỉa hè, cần yêu cầu các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa trong phạm vi được phép sử dụng, trả lại không gian dành cho người đi bộ. Các điểm tập kết phế thải xây dựng cần được xác minh, yêu cầu thu dọn, vận chuyển đến nơi tiếp nhận phù hợp. Những trường hợp vi phạm phải được lập hồ sơ, xử lý theo quy định. Với các xưởng sửa chữa ô tô, nhà xưởng và kho chứa hàng, việc kiểm tra điều kiện PCCC, quản lý chất thải và chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường cũng cần được chú trọng.

Một điểm tập kết phế thải xây dựng tại khu đất dịch vụ An Thọ gây ảnh hưởng đến cảnh quan, vệ sinh môi trường. Ảnh: NT

Để công tác chấn chỉnh đạt hiệu quả thực chất, việc kiểm tra cần gắn với thời hạn khắc phục cụ thể, kiểm tra lại sau khi có yêu cầu và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành. Đồng thời, chính quyền địa phương cần duy trì việc nắm bắt hiện trạng, tiếp nhận phản ánh của người dân, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các vi phạm phát sinh.

Chấn chỉnh trật tự đô thị tại khu đất dịch vụ thương mại An Thọ không chỉ nhằm bảo đảm mỹ quan mà còn góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn PCCC và kỷ cương trong hoạt động kinh doanh. Điều người dân mong đợi là những tồn tại được phản ánh sẽ sớm được kiểm tra, xử lý dứt điểm, đưa hoạt động tại khu vực này vào nền nếp, đúng quy định.