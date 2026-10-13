Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực địa dự án xây dựng cửa khẩu thông minh tại khu vực mốc 1119-1120

Lãnh đạo UBND xã Đồng Đăng báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về hiện trạng khu vực thực hiện dự án

Dự án Đầu tư xây dựng Cửa khẩu thông minh khu vực mốc 1119-1120 có diện tích sử dụng đất khoảng 4,5 ha do Công ty Cổ phần Phát triển Cửa khẩu thông minh Lạng Sơn làm chủ đầu tư.

Dự án đang được chủ đầu tư tập trung triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chuẩn bị thực hiện các bước giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên trong phạm vi khu đất thực hiện dự án có dòng suối chảy qua liên quan trực tiếp đến triển khai các hạng mục của dự án, do đó chủ đầu tư đã tính toán và đề xuất phương án xử lý kỹ thuật đối với dòng suối này bằng cách xây dựng hệ thống đường cống bằng bê tông cốt thép, bố trí dọc theo hướng suối hiện hữu để bảo đảm tiêu thoát nước cho khu vực.

Tại cuộc kiểm tra thực địa khu vực triển khai dự án, UBND xã Đồng Đăng đã báo cáo cụ thể với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về quy mô, phạm vi ranh giới dự án; hiện trạng dòng suối cần xử lý kỹ thuật; kế hoạch thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện các ngành và UBND xã Đồng Đăng thảo luận tại thực địa dự án

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận tại thực địa khu vực dự án

Sau khi kiểm tra thực địa khu vực dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư, UBND xã Đồng Đăng xây dựng báo cáo chi tiết về hiện trạng khu đất dự án và những thông tin cụ thể về phương án xử lý kỹ thuật dòng suối gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để xem xét và xin ý kiến các sở ngành nhằm hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Đồng chí giao Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì làm việc với các sở, ngành liên quan và UBND xã Đồng Đăng để đánh giá tổng thể tác động môi trường, khả năng tiêu thoát nước và mức độ an toàn của công trình và sự phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với Sở Ngoại vụ, các ngành liên quan và UBND xã Đồng Đăng xây dựng kế hoạch thực hiện các thủ tục để hội đàm với cơ quan liên quan của Trung Quốc để xử lý kỹ thuật dòng suối theo đúng quy định hiện hành.