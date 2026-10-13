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Thủ tướng kiểm tra dự án thủy lợi trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 13/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến kiểm tra thực địa dự án hạ tầng thủy lợi trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kỹ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) ​

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kỹ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) ​

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kỹ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kỹ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kỹ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kỹ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kỹ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kỹ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà đơn vị thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà đơn vị thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho đơn vị vận hành Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho đơn vị vận hành Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-kiem-tra-du-an-thuy-loi-trong-diem-cua-thanh-pho-ho-chi-minh-post1141761.vnp