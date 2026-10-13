Thủ tướng kiểm tra dự án thủy lợi trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kỹ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) ​

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kỹ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kỹ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kỹ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà đơn vị thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra Dự án chống ngập do triều cường tại phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho đơn vị vận hành Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)