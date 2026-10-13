Huế tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Gần 3 thập kỷ, khu đô thị Đại học Huế vẫn... chưa xong mặt bằng

Dự án khu đô thị Đại học Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1998 với tổng diện tích 135 héc ta (ha) chia làm 2 giai đoạn đầu tư.

Trong đó, dự án đền bù giải phóng mặt bằng của khu đô thị Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối tháng 8/2018 với tổng mức đầu tư hơn 119 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Mục tiêu là di dời dân cư ra khỏi các khu quy hoạch và cơ sở nội thành của Đại học Huế, thời gian thực hiện từ năm 2020 – 2022 với nguồn vốn được bố trí trung hạn là 108 tỷ đồng.

Gần 30 năm trôi qua nhưng dự án khu đô thị Đại học Huế vẫn chưa hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng.

Do chậm tiến độ, thời gian thực hiện dự án phải điều chỉnh đến năm 2025. Thế nhưng đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng toàn dự án khu đô thị Đại học Huế mới đạt 84,81 ha và còn khoảng 45,23 ha chưa hoàn thành.

Điều đáng nói, do dự án chậm tiến độ nên hàng chục năm qua, các hộ dân ở phường An Cựu, TP Huế nằm trong phạm vi dự án phải sống khổ sở trong vùng quy hoạch “treo” do không được di dời hoặc sửa chữa, cơi nới nhà cửa.

Nhiều nhà dân ở phường An Cựu (TP Huế) chờ giải tỏa khỏi khu vực dự án khu đô thị Đại học Huế.

Suốt nhiều năm qua, vợ chồng ông Hoàng Phước (SN 1971, ở tổ 7, phường An Cựu) phải tá túc trong căn nhà lợp mái tôn rộng khoảng 40m2.

Ông Phước cho biết, sau năm 1990, vợ chồng ông cùng các con chuyển về đây sinh sống và dựng nhà tạm lợp mái tôn để ở. “Do khu vực này thuộc quy hoạch khu đô thị Đại học Huế, đất gia đình tôi và các hộ dân ở đây đều trong diện giải tỏa di dời nên nhà cửa không thể tu sửa được, phải sống cảnh tạm bợ từ đó đến nay. Cực nhất là vào mùa mưa, nhà cửa bị mưa dột khắp nơi rất vất vả”, ông Phước bày tỏ.

Người dân ở phường An Cựu (TP Huế) sống khổ trong những căn nhà tạm do vướng quy hoạch dự án khu đô thị Đại học Huế.

Cạnh đó, gia đình ông Nguyễn Văn Mỹ (SN 1963, ở khu vực 4, phường An Cựu) với 5 nhân khẩu nhiều năm qua cũng sống tạm trong căn nhà tôn chật hẹp, xuống cấp.

“Tôi và các hộ dân ở đây rất mong dự án khu đô thị Đại học Huế sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng và thực hiện các giai đoạn tiếp theo để người dân bị ảnh hưởng dự án sớm được di dời để chấm dứt cảnh sống tạm bợ…”, ông Mỹ nói trong bức xúc.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh cùng các đơn vị khảo sát tình hình triển khai quy hoạch khu đô thị Đại học Huế.

Mới đây, qua công tác kiểm tra tại dự án khu đô thị Đại học Huế, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh đã yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch; rà soát nhu cầu sử dụng đất, quỹ đất tái định cư và nguồn lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Khẩn trương rà soát tổng thể quỹ đất dành cho ký túc xá, khu giảng đường và các công trình dùng chung của Đại học Huế. Nghiên cứu hình thành trung tâm hội nghị, hội thảo quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu của Đại học Huế và phục vụ các sự kiện của thành phố gắn với bố trí bãi đỗ xe, tổ chức cảnh quan phù hợp. “Việc triển khai dự án phải bảo đảm đồng bộ giữa không gian đào tạo, nghiên cứu, các công trình phục vụ chung với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, từng bước hoàn thiện khu đô thị Đại học Huế theo quy hoạch”, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh yêu cầu.

Vận động người dân ở khu vực 1 Kinh thành Huế bàn giao mặt bằng

Trong khi đó, tại dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, sau hơn 7 năm triển khai thực hiện, đến nay giai đoạn 1 của dự án triển khai tại nhiều khu vực thuộc di tích Kinh thành đã có khoảng 1.870 hộ dân bàn giao mặt bằng, đạt 83,7%.

Hiện còn 363 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, tập trung ở các khu vực di tích đàn Xã Tắc, Eo Bầu, hồ Học Hải, hồ Tịnh Tâm và một số vị trí khu vực 1 Kinh thành Huế. Đây là những hộ dân liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và một số vấn đề về đất đai đang được UBND phường Phú Xuân và cơ quan chức năng TP Huế tập trung tháo gỡ.

Phường Phú Xuân gặp gỡ, vận động các hộ dân ở khu vực 1 di tích Kinh thành Huế sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

“Gia đình tôi thuộc diện di dời, tái định cư của dự án. Tuy nhiên do còn vướng mắc về việc giải quyết di dời cho hộ phụ của vợ chồng con trai nên hiện gia đình đã gửi kiến nghị lên chính quyền các cấp để mong được giải quyết thoả đáng để sớm bàn giao mặt bằng”, một hộ dân ở đường Xuân 68 (phường Phú Xuân) thuộc diện di dời của dự án cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, do còn nhiều hộ dân chậm di dời, bàn giao mặt bằng nên đến nay, nhiều hạng mục, gói thầu tại dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế bị ảnh hưởng tiến độ kéo dài.

Cụ thể, tại hạng mục tu bổ đoạn Tây Thành đài đến cửa Chánh Bắc, Kinh thành Huế được khởi công đầu năm 2026 với tổng kinh phí xây dựng hơn 137 tỷ đồng. Theo kế hoạch đến cuối năm 2027 hạng mục này sẽ hoàn thành. Thế nhưng theo đơn vị thi công, do vướng 18 hộ dân trên 900m kè ngoài Hộ Thành hào và 1 hộ tại Eo Bầu khiến công trình chậm tiến độ, chỉ mới đạt khoảng 25% khối lượng hợp đồng.

Lãnh đạo TP Huế kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại di tích đàn Xã Tắc.

Tương tự, sau hơn 2 năm triển khai, hạng mục tu bổ đoạn Nam Hanh đến Đông Phụ đài với tổng chi phí xây dựng 54 tỷ đồng đã hoàn thành 75% khối lượng nhưng hiện cũng phải tạm dừng do vướng 18 hộ dân tại các khu vực Eo Bầu của Kinh thành Huế.

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Trung tâm BTDT di tích Cố đô Huế cho biết, dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế đến nay thực hiện được khoảng 65% khối lượng được phê duyệt. Nguyên nhân chậm tiến độ là do gặp vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, tại một số khu vực của Kinh thành Huế đang triển khai dự án hiện vẫn còn hộ dân sinh sống hoặc đã di dời nhưng chưa hoàn thành thủ tục bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Vì thế tiến độ thi công không bảo đảm kế hoạch hoàn thành các hạng mục dự kiến trong năm 2026.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án tu bổ Kinh thành Huế.

Trước tình trạng trên, Trung tâm BTDT Cố đô Huế và UBND phường Phú Xuân cùng các Sở, ngành liên quan đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để tháo gỡ, giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trong ngày 12/10 vừa qua, đoàn công tác của UBND phường Phú Xuân đã đến nhà các hộ gia đình nằm trong phạm vi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế để tổ chức vận động, tuyên truyền, đề nghị các hộ gia đình ở đường Tôn Thất Thiệp; Xuân 68 và Ông Ích Khiêm sớm bàn giao mặt bằng để phục vụ triển khai dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế.

Các cán bộ UBND phường Phú Xuân trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các hộ gia đình và những người thừa kế liên quan đến các trường hợp đã được phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi đất. Qua đó tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của dự án, đồng thời đề nghị các hộ dân phối hợp, sớm bàn giao mặt bằng theo quy định, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Ngoài các dự án kể trên, theo thống kê của UBND TP Huế, đến nay thành phố đang tập trung rà soát, tháo gỡ 177 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài.

TP Huế đã xử lý hoàn thành 26 dự án; chấm dứt hoạt động 6 dự án, còn lại 145 dự án (50 dự án ngoài ngân sách, 95 dự án trong ngân sách) đã ban hành kế hoạch tháo gỡ, đạt tỷ lệ 100%.