Bắc Ninh biểu dương 10 xã, phường lắp điện mặt trời mái nhà

UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành công văn số 11315/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển điện mặt trời mái nhà tại cơ quan, công sở và hộ gia đình.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn biểu dương 10 xã, phường gồm: Thuận Thành, Sơn Động, Lục Nam, Lạng Giang, Kép, Tân An, Tân Yên, Yên Thế, Nếnh, Tiền Phong đã hoàn thành lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại trụ sở và 47 địa phương đã chủ động đề xuất ngân sách hỗ trợ người dân triển khai.

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo tiến độ chung, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu 18 xã, phường hoàn tất việc đầu tư, lắp đặt tại trụ sở trước ngày 30/11/2026 và 71 xã, phường còn lại khẩn trương lập phương án để hoàn thành trước ngày 31/01/2027.

Các địa phương cần gấp rút rà soát nhu cầu của hộ gia đình để đề xuất kinh phí hỗ trợ năm 2027 gửi về Sở Công Thương và Sở Tài chính trước ngày 15/10/2026.

UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan chủ động bố trí nguồn vốn, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia lắp đặt. Trong đó, Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu phân bổ ngân sách; Điện lực thành phố đánh giá rủi ro sự cố điện giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027 để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/10/2026.

Sở Công Thương sẽ đóng vai trò đầu mối theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời hoàn thành trình phương án hỗ trợ ngân sách lắp đặt cho các bệnh viện công lập và cơ quan đơn vị ngay trong tháng 10/2026.

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