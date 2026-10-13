Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo một số sở, ban, ngành TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với Tập đoàn Becamex. Thực hiện: VĂN MINH

Trong buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Becamex báo cáo tiến độ triển khai các dự án, công trình và đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của TPHCM đã trao đổi lại các nội dung liên quan. Theo đó, đến nay UBND TPHCM giao Sở Tài chính TPHCM làm đầu mối theo dõi 20 nhiệm vụ và xây dựng biểu đồ tiến độ (Gantt).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Becamex. Ảnh: VĂN MINH

Theo kế hoạch tổng thể, Tập đoàn Becamex có 9 nhóm dự án. Trong đó, có dự án Khu đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM, khu công nghiệp, nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông, đường sắt và năng lượng.

Riêng 4 dự án giao thông trọng điểm (quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4) có tổng mức đầu tư khoảng 65.478 tỷ đồng.

Đối với dự án tuyến đường sắt Chơn Thành - Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép dài gần 145 km, vốn đầu tư khoảng 171.980 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn Becamex. Ảnh: VĂN MINH

Về nhà ở xã hội, Tập đoàn Becamex đã nộp hồ sơ chủ trương dự án Thuận Giao (5.038 căn) và Chánh Hiệp (4.576 căn). Với dự án Thới Hòa phải điều chỉnh ranh khu công nghiệp nên Tập đoàn Becamex đề xuất khởi công năm 2027, nâng quy mô lên 5.000 căn. Hiện Tập đoàn Becamex có 6 dự án đang thi công (10.468 căn) và 9 dự án chuẩn bị khởi công trong năm 2026 - 2027 (12.614 căn)…

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Nguyễn Văn Hùng phát biểu trong buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Tập đoàn Becamex cùng với các sở, ban, ngành TPHCM trong phối hợp triển khai các dự án trên địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, đồng chí Trần Lưu Quang nhận xét một số việc còn chậm tiến độ, chưa như kỳ vọng của TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, Luật Phát triển đô thị và Quy hoạch tổng thể TPHCM là “bộ ba” nền tảng chính trị, pháp lý và định hướng chiến lược, mở ra không gian và động lực mới cho thành phố phát triển trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Lưu Quang đặc biệt nhấn mạnh đến năng lực thực thi và tổ chức triển khai thực hiện để đưa các chủ trương, cơ chế, chính sách vào thực tiễn và tạo ra kết quả cụ thể.

"Tập đoàn Becamex phải cạnh tranh bình đẳng với các tập đoàn, doanh nghiệp khác, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển", Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Tập đoàn Becamex phối hợp với các sở, ban, ngành TPHCM khẩn trương rà soát, chuẩn hóa lại quy trình, hồ sơ của các dự án để tập trung triển khai trên nguyên tắc phải tuân thủ quy định pháp luật và Quy hoạch tổng thể TPHCM.

Đồng thời, triển khai các dự án, công trình phải có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải; trong khâu phối hợp và tổ chức thực thi phải khoa học; cập nhật vào biểu đồ tiến độ (Gantt) để theo dõi tiến độ các dự án.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng khẳng định TPHCM không ưu ái bất kỳ tập đoàn, doanh nghiệp nào trong quá trình kêu gọi đầu tư và triển khai các dự án. Vì vậy, Tập đoàn Becamex phải cạnh tranh bình đẳng với các tập đoàn, doanh nghiệp khác, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM giao Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp theo dõi tiến độ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xem xét, giải quyết các đề xuất cụ thể.