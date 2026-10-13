Cải tạo Trường Quốc học Huế có kịp về đích kỷ niệm 130 năm thành lập?

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường THPT Chuyên Quốc học Huế đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành trước lễ kỷ niệm 130 năm thành lập trường vào ngày 23/10/2026.

Trường THPT Chuyên Quốc học Huế sắp tròn 130 năm thành lập.

Theo ông Giang, việc cải tạo, nâng cấp Quốc học Huế có tính chất đặc thù do đây không chỉ là cơ sở giáo dục mà còn là công trình di tích đặc biệt. Vì vậy, quá trình thi công đòi hỏi nhà thầu đáp ứng những yêu cầu khắt khe về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ thuật bảo tồn di sản.

Trước đó, dự án liên tiếp chậm tiến độ, buộc chủ đầu tư phải xử phạt nhà thầu và chấm dứt hợp đồng. Sau khi kiện toàn đơn vị thi công, các bên liên quan đang tập trung nguồn lực để bù đắp thời gian chậm trễ, ưu tiên hoàn thành những hạng mục phục vụ lễ kỷ niệm.

Trường Quốc học Huế được thành lập ngày 23/10/1896 theo chỉ dụ của vua Thành Thái.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 16,3 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2025, theo kế hoạch ban đầu phải hoàn thành vào tháng 7/2026. Tuy nhiên, gói thầu số 10 do liên danh Công ty Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh cùng Công ty Thương mại Kỹ thuật Alico đảm nhận không đáp ứng yêu cầu tiến độ. Theo chủ đầu tư, thời gian vi phạm tiến độ của nhà thầu lên tới gần 140 ngày.

Trước tình trạng này, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương) đã hai lần xử phạt Công ty Nam Kinh với tổng số tiền hơn 856 triệu đồng. Trong đó, lần xử phạt thứ hai hơn 835 triệu đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng.

Chủ đầu tư sau đó chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm và lựa chọn đơn vị khác tiếp tục thi công phần việc còn lại.

Dự án cải tạo, nâng cấp Trường THPT Chuyên Quốc học Huế từng chậm tiến độ gần 140 ngày.

Ông Đặng Minh Nam - Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, cho biết, ngay sau khi ký hợp đồng với nhà thầu mới, đơn vị thi công đã khẩn trương triển khai các hạng mục ưu tiên phục vụ lễ kỷ niệm 130 năm thành lập trường. Sau khoảng 1 tháng thi công, nhiều phần việc đã hoàn thành hoặc đạt tỷ lệ cao.

Cụ thể, công tác cải tạo khối nhà truyền thống và lưu niệm, nhà khách đã hoàn thành. Nhà hội trường hai tầng hiện được lắp đặt bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng, dự kiến hoàn tất trước ngày 15/10.

Tại khu vực sân đường nội bộ, nhà thầu đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng thảm bê tông nhựa mặt đường, đồng thời thi công bồn hoa, trồng cỏ và hoàn thiện cảnh quan, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/10.

Các hạng mục cải tạo, nâng cấp tại Trường Quốc học Huế dần hoàn thiện.

Hệ thống điện chiếu sáng sân vườn cơ bản hoàn thành, các hạng mục chiếu sáng dự kiến lắp xong trước ngày 15/10. Nhà bao che trạm bơm đạt khoảng 95% khối lượng…

Trong khi đó, những hạng mục còn lại như nhà mỹ thuật, phòng sinh hoạt chuyên môn, phòng âm nhạc, cải tạo khán đài sân vận động và nhà thi đấu thể thao đang được triển khai song song.

Chủ đầu tư cam kết công tác cải tạo, nâng cấp Trường Quốc học Huế sẽ kịp hoàn thành trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 130 năm thành lập trường.

Theo ông Nam, chủ đầu tư hiện yêu cầu nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, vật tư, ưu tiên hoàn thành các hạng mục phục vụ lễ kỷ niệm, đồng thời đẩy nhanh những phần việc còn lại để hoàn thành toàn bộ gói thầu.

Lãnh đạo UBND TP. Huế lưu ý, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, cảnh quan và hiệu quả đầu tư. Đây là những yêu cầu quan trọng đối với công trình có giá trị lịch sử, văn hóa như Quốc học Huế.

Được thành lập theo chỉ dụ của vua Thành Thái, Quốc học Huế từng là trường Pháp - Việt chính yếu của Đông Dương. Ngôi trường gắn với tên tuổi nhiều nhân vật lịch sử như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Từ năm 2020, Quốc học Huế là một trong 4 địa điểm thuộc hệ thống Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.