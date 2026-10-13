Việc ban hành nghị quyết được xem xét trong tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các ban của HĐND và đại diện các sở, ngành có nội dung trình.

Đồng chí Bùi Văn Lương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nghe báo cáo kết quả rà soát, thẩm tra của các ban HĐND và ý kiến giải trình của sở, ngành liên quan về các tờ trình, dự thảo nghị quyết, quy định như: Sửa đổi một số điều Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031; quy định định mức hỗ trợ chi phí sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh...

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Các đại biểu dự Hội nghị.

Cùng với đó là những nội dung về điều chỉnh danh mục các dự án phải thu hồi đất; bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Những nội dung trên đã được các ban của HĐND tỉnh thẩm tra, khảo sát. Các dự thảo tờ trình, nghị quyết, quy định đều bám sát thực tế và có sự đồng thuận cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị hồ sơ, nội dung trình và chất lượng thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành nghị quyết, quyết định phải bảo đảm chặt chẽ về căn cứ pháp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn và được xem xét trong tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Công tác thẩm tra không chỉ dừng lại ở việc rà soát hồ sơ, thủ tục mà cần đi sâu phân tích, đối chiếu số liệu, dữ liệu, đánh giá đầy đủ cơ sở thực tiễn, nguồn lực thực hiện và tác động của từng chính sách.

Đồng chí đề nghị các ban HĐND tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm; hoàn thành các nội dung; nêu rõ sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, cơ sở thực tiễn của các nghị quyết, quy định trước khi trình tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác theo dõi, đánh giá việc tổ chức thực hiện những nghị quyết đã ban hành; kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả; đồng thời chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp.