Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới Hoài Lâm

Sáng 6/10, đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh diễn ra tại quê nhà Vĩnh Long với sự góp mặt của người thân, bạn bè và một số đồng nghiệp thân thiết. Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ đến chung vui với Hoài Lâm.

Đàm Vĩnh Hưng song ca với Hoài Lâm ca khúc Chờ đông. Khoảnh khắc hai ca sĩ cùng đứng trên sân khấu nhận được sự chú ý của khách mời.

Hoài Lâm và Đàm Vĩnh Hưng song ca Chờ đông. Ảnh: Gia Minh Studio.

“Lâu rồi mới được song ca cùng Hoài Lâm. Hôm nay Hưng đến dự ngày vui trọng đại của vợ chồng Hoài Lâm - Ngọc Trinh. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương và đồng hành với nhau trên chặng đường phía trước”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Bố Hoài Lâm gửi lời cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng cùng các khách mời đã dành thời gian đến chung vui, chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Hôn lễ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh được tổ chức trong không khí ấm cúng, gần gũi. Không gian tại nhà trai sử dụng tông đỏ - trắng, kết hợp hoa tươi, lồng đèn và ảnh cưới của cô dâu, chú rể.

Sau các nghi thức tại nhà gái, Hoài Lâm tự lái xe máy đưa Ngọc Trinh về nhà trai, khoảng 2 km.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh trong lễ cưới sáng 6/10. Ảnh: Gia Minh Studio.

Đám cưới giản dị của Hoài Lâm ở quê nhà Vĩnh Long. Ảnh: Hữu Công.

Tại nhà trai, Hoài Lâm và Ngọc Trinh thực hiện các nghi thức như cắt bánh, rót rượu cưới. Tiệc được tổ chức trong không gian gia đình, với khoảng 200 khách mời gồm người thân, bạn bè và các nghệ sĩ thân thiết.

Trước đó một ngày, họ tổ chức lễ vu quy tại nhà gái. Hoài Lâm diện vest đen, nắm tay Ngọc Trinh suốt buổi lễ và hát Rồi tới luôn để chung vui gia đình hai bên.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh công khai chuyện tình cảm trong thời gian gần đây. Giữa tháng 9, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh cầu hôn. Ngọc Trinh sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long và đang kinh doanh online. Cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Hoài Lâm sinh năm 1995, nổi tiếng sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen năm 2014. Anh được biết đến qua nhiều ca khúc như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Như những phút ban đầu, Nỗi nhớ mang tên mình...

Nam ca sĩ từng có cuộc hôn nhân với Bảo Ngọc và hai con chung. Hai người chia tay cuối năm 2019.