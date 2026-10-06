Vợ ca sĩ Đăng Khôi bật khóc kể 1 tháng vất vả chồng phải đi viện gấp vì quá tải

Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi vừa có bài chia sẻ dài trên trang cá nhân sau khi chồng giành ngôi quán quân Công diễn 4 Silk Way Star. Đây là cuộc thi âm nhạc quốc tế ghi hình tại Nghĩa Ô, Chiết Giang (Trung Quốc).

Khi biết chồng chiến thắng, cô không kìm được nước mắt vì mọi vất vả dồn nén suốt 1 tháng qua như được giải tỏa. Trong quá trình ghi hình, 2 trợ lý của Đăng Khôi lần lượt ốm nặng phải vào viện. Bản thân nam ca sĩ cũng kiệt sức và phải đi viện gấp ngay sau công diễn. Có thời điểm, người đồng hành cùng anh trong các đêm thi chỉ còn Thủy Anh và người quản lý. "Lúc đó chỉ nghĩ được là mình sẽ không còn đường lùi, phải tiến lên thôi", cô viết.

Thủy Anh bật khóc trong vòng tay chồng. Giữa lúc ê-kíp sản xuất dọn dẹp sân khấu, Đăng Khôi lau nước mắt cho vợ.

Kèm bài viết, Thủy Anh đăng loạt ảnh chụp ngay trên sân khấu sau đêm thi khi cô bật khóc nức nở trong vòng tay chồng. Đăng Khôi vẫn mặc nguyên bộ trang phục biểu diễn và đeo tai nghe kiểm âm. Anh ôm vợ, rồi đưa tay lau nước mắt cho cô, gương mặt rạng rỡ nụ cười.

Nhìn lại hành trình của chồng, bà mẹ 3 con cho rằng ít ai nghĩ một nghệ sĩ ở tuổi ngoài 40 từng trải qua nhiều khó khăn và phải tạm gác sự nghiệp ca hát, lại có thể trở lại rực rỡ như vậy. Theo cô, cả ngoại hình lẫn nội lực của Đăng Khôi vẫn như người 30 tuổi, còn sự quyết tâm và tinh thần không chịu lùi bước của anh khiến cô vô cùng khâm phục.

Nhiều người cho rằng thành công của Đăng Khôi có phần lớn công sức của vợ. Thủy Anh không nhận điều đó. Cô khẳng định kết quả hôm nay đến từ nỗ lực của chồng và sự hỗ trợ của ê-kíp phía sau, còn cô chỉ là người động viên tinh thần và kết nối mọi người.

Dù vậy, cô sẵn sàng làm mọi việc vì chồng: "Chỉ cần chồng được sống với đam mê và tỏa sáng trên sân khấu, bảo vợ làm gì vợ cũng làm hết, không nề hà". Cô gọi Silk Way Star là dấu ấn không thể quên của cả 2 vợ chồng và gửi lời biết ơn tới tất cả những người đã đồng hành.

Vợ chồng Đăng Khôi.

Tập 4 Silk Way Star lên sóng tối 4/10 với chủ đề làm mới những ca khúc kinh điển xuất hiện trong 35 năm của Gala mừng xuân, chương trình âm nhạc đón Tết của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Đăng Khôi chọn Thật sảng khoái, một ca khúc quen thuộc với khán giả nước này. Anh bốc thăm trình diễn ở vị trí thứ 12, tức tiết mục cuối cùng của đêm thi, sau khi đã chứng kiến 11 màn trình diễn của các đối thủ.

Kết quả, anh trở thành thí sinh đầu tiên nhận cùng lúc 4 nút vàng Ngôi sao tỏa sáng, đến từ các giám khảo Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Serbia và Nam Phi. Anh cũng đạt 143 điểm từ ban giám khảo quốc tế và tổng 154,85 điểm. Cả 3 thành tích này đều là cao nhất của chương trình tính đến thời điểm đó.

Theo luật chương trình, quốc kỳ của người chiến thắng mỗi tập được tung bay trên sân khấu và sóng truyền hình Trung Quốc lẫn Kazakhstan. "Tôi luôn nỗ lực và mong ước quốc kỳ Việt Nam sẽ được tung bay trên sân khấu quốc tế này", Đăng Khôi xúc động nói. Trong khoảnh khắc đăng quang, anh còn dành thời gian hát mừng sinh nhật Curley G, đại diện Trung Quốc.

Theo Thủy Anh, ngay sáng hôm sau đêm thi, chồng cô phải đến bệnh viện tại Nghĩa Ô để thăm khám và điều trị. Lịch trình trung bình 2 công diễn mỗi tuần cùng thời gian ghi hình dày đặc khiến nam ca sĩ gần như không được nghỉ ngơi và rơi vào tình trạng quá tải.

Trước Silk Way Star, Đăng Khôi từng rời xa sân khấu ca hát khoảng 10 năm. Anh chỉ thực sự trở lại khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024. Đăng Khôi và Thủy Anh có 20 năm gắn bó, trong đó 12 năm là vợ chồng. Cặp đôi có 3 con trai, bé út Nguyễn Đăng Anh Tài chào đời tháng 12/2024. Thủy Anh là người đồng hành bên chồng trong công việc lẫn đời sống.

Clip Đăng Khôi ở chương trình ''Silk Way Star'':

Ảnh: FBNV, video: CCTV