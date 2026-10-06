Diễn viên Thu Hà Ceri 'Đi giữa trời rực rỡ' trở lại màn ảnh sau biến cố

Vừa bùng nổ thì trải qua biến cố

Sau màn lột xác ngoạn mục với vai Pu trong Đi giữa trời rực rỡ, Thu Hà Ceri không lập tức xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như nhiều khán giả kỳ vọng. Cô có khoảng thời gian tạm nghỉ vì chấn thương ở chân và cột sống. Bên lề họp báo ra mắt phim mới Căn nhà không mái che, nữ diễn viên cho biết 3 tháng đầu gần như không thể đứng lâu hoặc di chuyển nhiều, tổng thời gian nghỉ kéo dài khoảng 6 tháng.

Nữ diễn viên 24 tuổi không ngại chia sẻ với khán giả.

Tuy nhiên, thay vì xem khoảng lặng này là sự tiếc nuối đầy tiêu cực vì bỏ lỡ cơ hội sau thành công của Đi giữa trời rực rỡ, Thu Hà Ceri coi đó là thời gian để nghỉ ngơi và nhìn lại bản thân. Cô cho rằng việc nổi tiếng quá nhanh từng khiến mình nhận quá nhiều công việc, nữ diễn viên chia sẻ có những buổi đi quay quá bận rộn khiến giấc ngủ của mình chỉ kéo dài 2-3 tiếng, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài công việc, đời sống cá nhân của Thu Hà Ceri cũng nhận được sự quan tâm. Trong cuộc trò chuyện mới nhất với báo chí, cô xác nhận đã chia tay bạn trai vài tháng trước. Mối tình của nữ diễn viên kéo dài 4 năm, lý do đổ vỡ chỉ là cặp đôi đã hết duyên và không còn phù hợp. Cô hiện tập trung nhiều hơn vào việc trở lại công việc và cải thiện khả năng diễn xuất sau khoảng thời gian tạm nghỉ.

Trở lại sóng truyền hình nhưng bị Huyền Lizzie và Duy Hưng lấn át

Sắp tới, Thu Hà Ceri trở lại với bộ phim Căn nhà không mái che trên sóng VTV3, có sự tham gia của các diễn viên có tiếng như Huyền Lizzie và Duy Hưng. Đây được xem là bước tiếp theo của nữ diễn viên sau thành công của Đi giữa trời rực rỡ.

Thu Hà Ceri trong phim mới.

Thu Hà Ceri vẫn đang trong quá trình hoàn thiện khả năng diễn xuất. Nữ diễn viên trẻ mong khán giả góp ý nhẹ nhàng để cô hoàn thiện bản thân. Lần trở lại này cũng mang đến cho cô một áp lực khác. Nếu trước đó Thu Hà Ceri chủ yếu được nhớ tới qua hình ảnh Pu, hiện tại nữ diễn viên cần chứng minh rằng mình có thể bước ra khỏi cái bóng của nhân vật từng giúp tên tuổi cô nổi lên. Đặc biệt, Thu Hà Ceri chia sẻ bản thân bị lấn át trước năng lượng diễn xuất của nam diễn viên Duy Hưng, nhiều khi khiến cô quên cả thoại.

Thu Hà Ceri tại họp báo ra mắt phim 'Căn nhà không mái che'.

Vai diễn lần này của Thu Hà Ceri là cô bé Thơ thông minh, vô tư, nhiệt tình và quyết đoán. Thơ rất thương mẹ và em. Vì hoàn cảnh nên Thơ sớm trở nên cứng cỏi để cùng mẹ gánh vác mọi biến cố trong cuộc sống. Khi cần, Thơ có thể trở nên ghê gớm, thậm chí hơi "bất chấp" để bảo vệ người thân, thấy cơ hội kiếm tiền là không bỏ qua.

Thu Hà Ceri sinh năm 2002 tại Lạng Sơn. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai Pu trong Đi giữa trời rực rỡ, nữ diễn viên từng gây chú ý trong một số phim truyền hình VFC như Món quà của cha, Thương ngày nắng về. Cô từng được khán giả gọi bằng biệt danh “hot girl người Tày”, dù bản thân cho biết không quá xem mình phù hợp với danh xưng này.

Nhan sắc ngọt ngào kết hợp phong thái hiếm có khiến cô nàng luôn thu hút khán giả.

Bên cạnh diễn xuất, cô từng làm người mẫu ảnh và trải qua nhiều công việc làm thêm trước khi hoạt động nghệ thuật ổn định. Năm 2024, Thu Hà Ceri có hai dấu mốc đáng chú ý trên màn ảnh rộng khi góp mặt trong Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải và Móng vuốt của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Đây cũng là giai đoạn cô được đánh giá là một gương mặt trẻ có tiềm năng của điện ảnh Việt.

Thu Hà Ceri trong "Căn nhà không mái che":

Ảnh: FBNV