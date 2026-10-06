Đàm Vĩnh Hưng dự lễ cưới Hoài Lâm ở Vĩnh Long

Ngày 6/10, lễ cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức tại nhà riêng ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long. Ngày vui của bộ đôi có sự hiện diện của gia đình hai bên, hàng xóm và bạn bè. Khoảng 200 khách mời có mặt để chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ TP.HCM xuống Vĩnh Long để dự lễ cưới Hoài Lâm. Vợ chồng Hoài Lâm xúc động khi thấy Đàm Vĩnh Hưng có mặt tại hôn lễ. Đàm Vĩnh Hưng ôm Hoài Lâm và gửi lời chúc mừng tới đàn em. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm song ca bản Chờ đông trên sân khấu của lễ cưới.

Đàm Vĩnh Hưng dự cưới Hoài Lâm ở Vĩnh Long. Ảnh: Gia Minh Studio.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Hưng đến dự ngày vui, trọng đại của vợ chồng Hoài Lâm - Ngọc Trinh. Chúc 2 con trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước".

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, một số ca sĩ, đồng nghiệp của Hoài Lâm cũng có mặt, biểu diễn nhiều tiết mục để chúc mừng anh.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết vì lịch trình công việc, không thể sắp xếp được để chung vui cùng Hoài Lâm. Anh gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới vợ chồng nam ca sĩ.

"Anh Cường gửi em Lâm lời chúc từ phương xa nhé. Đối với anh Cường, Hoài Lâm luôn là đứa em trai hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép như lần đầu anh em mình gặp nhau cách đây 10 năm trước vậy. Em xứng đáng nhận được nhiều sự yêu thương của mọi người xung quanh. Anh Cường chúc em Lâm luôn hạnh phúc, mỹ mãn với những điều mà em đang có", Nguyễn Minh Cường nhắn nhủ đàn em.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh rạng rỡ trong ngày vui. Ảnh: Gia Minh Studio.

Hoài Lâm sinh năm 1995, nổi tiếng sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen mùa hai năm 2014. Anh gây ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc, khả năng xử lý linh hoạt và có thể theo đuổi nhiều dòng nhạc, từ trữ tình, nhạc vàng đến nhạc trẻ.

Vợ Hoài Lâm cùng quê nam ca sĩ, kém anh 9 tuổi và hiện kinh doanh online. Từ khi công khai chuyện tình cảm, Ngọc Trinh nhận được sự chú ý. Bài đăng gần nhất của cô nhận được hàng nghìn lượt tương tác.

Đàm Vĩnh Hưng hát trong lễ cưới Hoài Lâm Đàm Vĩnh Hưng hát và gửi lời chúc phúc tới vợ chồng Hoài Lâm - Ngọc Trinh.